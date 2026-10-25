Borussia Dortmund'un şu anda çapraz bağ yırtığı nedeniyle sakat olan kaptanı Emre Can'ın "2023 Yılının Millî Takım Oyuncusu" seçilmesinin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Üstelik açık ara farkla kazanmıştı. Almanya millî takımının taraftar kulübünün düzenlediği oylamada yaklaşık 50.000 oy kullanılmış, bunların yüzde 64,6'sı Can'a gitmişti.

Bu sonucun mantıklı olmadığı kısa sürede anlaşılmıştı. Sonuçta stoper, Almanya millî takımıyla oynayabileceği 990 dakikanın yalnızca 412'sinde sahada kalmış, 2023'teki 11 maçın beşinde hiç forma giymemişti. Ancak X üzerindeki geniş erişimli iki hesap, şaka amaçlı olarak Can'a oy verilmesi çağrısında bulunmuş ve bu çağrı karşılık bulmuştu.

Cumartesi günü de bir Dortmund oyuncusu, oldukça tuhaf görünen bir oylamayı kazandı. Felix Nmecha, BVB'nin Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendiği maçta maçın oyuncusu seçildi. Bundesliga'nın resmî uygulamasında 86. dakika ile son düdük arasında kullanılan oyların yüzde 23'ü millî oyuncuya gitti.

Bu sonuç birkaç açıdan şaşırtıcı. Nmecha, skor 0-0'ken 79. dakikada oyundan alınmıştı. Yerine Jobe Bellingham girmiş, o da bir dakika sonra Maximilian Beier'in galibiyet golünün asistini yapmıştı. Dolayısıyla galibiyeti getiren harika golü sayesinde taraftarların gözdesi Beier olmalıydı. Ya da Dortmund'un oyununu bir quarterback gibi başarıyla yönlendiren Joey Veerman.

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Felix Nmecha, BVB'de geçen yılki güçlü formundan uzak

Nmecha ise silik bir performans sergiledi ve geçen sezondan Dünya Kupası'na taşıdığı güçlü formundan şu sıralar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. O dönemde Nmecha herkesin dilindeydi ve İngiliz kulüplerinin kendisi için üç haneli milyon tutarları ödemeye hazır olduğu yönündeki çok sayıda transfer spekülasyonuna konu olmuştu.

Ancak Nmecha, lige yeni yükselen Paderborn'a karşı 3-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girip röveşata golü de içeren kritik iki golünü bir kenara bırakırsak, yeni sezona şu ana kadar kötü başladı. Bunun dışında başka golü veya asisti yok.

Yine de 26 yaşındaki oyuncunun tamamen formsuz olduğu söylenemez. Temel istatistiklerde Nmecha'nın rakamları iyi bir ortalama düzeyinde. Ancak BVB için fark yaratan bir oyuncu olması beklenen Nmecha'dan beklentiler, diğer oyunculara kıyasla doğal olarak daha yüksek. Teknik direktör Niko Kovac da geçen nisan ayında, Nmecha dizindeki bağ yırtığı nedeniyle forma giyemediğinde, "Felix'li BVB ile Felix'siz BVB farklı takımlar" demişti. Dortmund o dönemde bağlantı oyuncusu olarak ona gerçekten ihtiyaç duymuştu.

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Felix Nmecha: Top kayıpları, düşük yoğunluk, ritim eksikliği

Şimdiyse Nmecha'nın performansında olumlu yönlerden çok olumsuz yönler öne çıkıyor. Oyun kurulumunda, çoğu zaman dikkatsizlikten kaynaklanan gereksiz top kayıpları yapıyor. Topsuz oyundaki ikili mücadelelerde yeterince kararlı ve dirençli değil; topsuz hareketliliğini de geliştirmesi gerekiyor. Oyunun hem hücum hem de savunma yönünde gereken yoğunluktan şu anda uzak. Düzenli olarak forma giymesine rağmen ritim bulabilmiş değil.

Millî takımda 14 kez forma giyen Nmecha'nın çaba göstermediği söylenemez. Sahada sorumluluk alıyor, koşuyor ve çok şey deniyor ancak çoğu zaman çabaları sonuçsuz kalıyor ya da yanlış kararlar veriyor. Sıklıkla dar alanlarda oynadığı için bu durum genellikle doğrudan tehlikeli pozisyonlara yol açıyor.

Kovac, altı hafta önce Hoffenheim karşısında kötü oynayan Nmecha'yı devre arasında oyundan aldıktan sonra, "Felix kesinlikle ulaşabileceği seviyede değil. Dünya Kupası'nda oynadı. Sezon hazırlığı belki de alışıldığı gibi geçmedi ama şimdi biraz zamana ihtiyacı var. Onu yavaş yavaş hazırlamamız gerekiyor. Fiziksel olarak henüz görmek istediğim, ulaşabileceği ve daha önce de bulunduğu seviyede değil. Ama o seviye gelecek" demişti.

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Formsuz Felix Nmecha'ya bir mola iyi gelebilir

Dortmund'da hâlâ o an bekleniyor. Nmecha bu süreçte üç kez 90 dakika sahada kaldı ve eylül başına kıyasla belirgin biçimde ilerleme kaydetti. Ancak oyuna hükmeden performanslar sergileme konusunda aynı şey söylenemez. Bu alanda hâlâ önemli ölçüde gelişmesi gerekiyor.

Nico Schlotterbeck, SGE karşısında alınan galibiyetin ardından Sky'a konuşurken, Dortmund ekibinin son günlerdeki yorucu seyahatlerine ilişkin soruya, "Yük yönetimi her zaman komik bir tabir" yanıtını verdi. Kaptan, "Ben her zaman oynayabilirim" dedi ancak bir savunmacı olarak bunun kendisi için belki de daha kolay olduğunu ekledi: "İleride durumun biraz farklı olduğunu düşünüyorum."

Nmecha, BVB oyuncuları arasında en fazla süre alan yedinci isim. Bu ve düşen formu göz önüne alındığında, kısa bir dinlenme ona iyi gelebilir. Kovac da salı günü Bremen'e karşı oynanacak Almanya Kupası maçında bunun yaşanabileceğine dair küçük bir ipucu verdi. Teknik direktör, Jobe Bellingham'ın "kupada kesinlikle yeniden sahada olacağını" ve muhtemelen ilk 11'de başlayacağını açıkladı. Veerman'ın iyi performansının ardından yedek kulübesine çekilmesi de pek olası görünmüyor.

Nmecha için yedek kulübesinde başlamak belki de tam zamanında gelecek doğru hamle olabilir. Kendisinde gereken potansiyel var ancak istikrardan tamamen yoksun. Kovac'ın, Nmecha'nın yeniden güçlenmesini ve performansında daha istikrarlı hâle gelmesini sağlayacak bir yol bulması gerekiyor. Çünkü BVB'nin, geçen yılın dinamik ve fark yaratan oyuncusu Nmecha'ya ihtiyaç duyduğu tartışılmaz.

Felix Nmecha: BVB'deki performans verileri