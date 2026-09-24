Geçtiğimiz haftalar ve aylarda Aaron Anselmino hakkında kamuoyunda çok az, hatta neredeyse hiç konuşulmadı. Geçen sezon Chelsea'den Borussia Dortmund'a kiralanan, kışın bir anda geri çağrılan ve hemen ardından Blues'un partner kulübü Racing Strasbourg'a yeniden kiralanan stoperin durumunu anlamak için satır aralarını biraz okumak gerekiyor.

BVB'deki kampını hiç istemeden yarıda kesmek zorunda kalmasının onu son derece rahatsız ettiği biliniyor ve Anselmino'nun takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşı döktüğü Westfalen videosuyla bu durum geniş kitlelere ulaştırılmıştı. Fransa'daki süreç ise sonunda tam bir felakete dönüştü; Anselmino'nun bunu büyük ihtimalle hafızasından silmek isteyeceği açık.

Bu nedenle Instagram profilinde 241 gün boyunca hiçbir paylaşım yapılmaması ve Strasbourg dönemine ait tek bir fotoğraf bile bulunmaması şaşırtıcı değil. Çünkü Avrupa'daki kariyerinde Ocak 2025'te 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak Chelsea'ye katıldığından bu yana Anselmino'nun hikâyesinde kırmızı iplik gibi uzanan şey, Strasbourg'da zirveye ulaştı: sakattı.

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Aaron Anselmino, Racing Strasbourg formasıyla kaç kez oynadı?

Anselmino, Racing formasıyla üç maça yayılmış şekilde 15 dakika oynadı. Bunların ikisinde 90. dakikada ve uzatmaların sekizinci dakikasında oyuna girdi. Toplamda ise kalçasına aldığı darbe ve iki uyluk sakatlığı nedeniyle Alsas ekibinin tam 20 maçını kaçırdı. Anselmino, sahada yer aldıktan kısa süre sonra her seferinde sakatlandı.

Bu durum BVB'de de böyleydi. Anselmino o dönemde oldukça düzgün bir ilk maç çıkardı, ardından ise haftalarca forma giyemedi. Arka uyluk kasları uzun zamandır ona inanılmaz derecede sorun çıkarıyor. 21 yaşındaki oyuncu, ülkesi Arjantin'den ayrıldığından bu yana iki buçuk hafta ile yaklaşık üç ay arasında değişen sürelerle toplam yedi sakatlık arası verdi.

Birkaç ay içinde üç yeni şehir, kültür ve kulüp içi işleyiş tanımak zorunda kalan, alışık olmadığı bir kıtadaki genç bir yeteneğin gelişimi açısından bunun tam anlamıyla zehir olduğu ortada. Rakamları da buna uygun: Anselmino, Ocak 2025'ten bu yana profesyonel seviyede 14 maça çıktı ve toplamda 603 dakika süre aldı. Bunun yüzde 97'si Dortmund'da geldi.

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Aaron Anselmino, Chelsea'de şu anda bir kez daha sakat

Peki Anselmino'nun son durumu ne? Tahmin edin: sakat ve kadro dışında! Ya da sakat olduğu için mi dışarıda? Bunu tam olarak bilmek mümkün değil; bu yazının ilk paragrafına bakın.

Londra ekibindeki yoğun rekabet göz önüne alındığında, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde bir kez daha yeniden yapılanmaya giden ve bu planı 10 oyuncu için 400 milyon euronun biraz üzerindeki transfer harcamasıyla destekleyen Chelsea'de Anselmino'nun ayrılık adayı olarak görülmesi şaşırtıcı değildi. Hangi biçimde olursa olsun.

Ancak son derece düşük oynanabilirlik ve güvenilirlik seviyesi nedeniyle ilgilenen kulüplerin sıraya girmediği de açıktı. Onu kadrosuna katma fikrini en azından aklından geçiren kulüpler ise sonunda 9 Ağustos'ta haklı çıktı.

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Aaron Anselmino, Chelsea formasıyla henüz bir saniye bile oynamadı

Blues'un Asya turunda daha önce Tottenham, Juventus ve Milan'a karşı oynanan üç karşılaşmada Alonso'dan yedekten gelerek toplam 63 dakika alan Anselmino, bu kez ilk 11'deydi. Sezon öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçındaki rakip, Malezya kulübü Johor Darul Ta'zim FC idi.

Arjantinli oyuncu 29 dakika sahada kaldı. Sonra uyluk kasları yeniden sinyal verdi. Anselmino gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Ve o günden beri de sahanın dışında kaldı. Anselmino, 27 Ağustos'ta EFL Cup'ta Luton Town'a karşı oynanan maçta en azından kadroda yer aldı, ancak 90 dakika boyunca sadece izledi. Diğer tüm maçlarda ise tribünde oturmak zorunda kaldı.

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Aaron Anselmino, Chelsea'nin takım fotoğrafında yer almıyor

Alonso kısa süre önce, 12 Eylül'de Anselmino'nun adını nihayet kamuoyu önünde andı, ancak yalnızca Hull City ile oynanacak lig maçı öncesinde eksik olan üç oyuncudan biri olarak. Dolayısıyla Anselmino'nun Luton karşısında yedek kulübesinde yer almasının ardından yeniden sakatlanmış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Dört gün sonra ise resmi takım fotoğrafı çekildi. Anselmino bu karede yok.

Eski Dortmundlu oyuncuyu yakın gelecekte neyin beklediğini kendisi zaten çok iyi biliyor: form tutmak, antrenman biriktirmek, ideal olarak ilk kısa süreli şansları yakalamak ve nihayet istikrarlı kalmak. Ancak bu şartlar altında Anselmino'nun kışın bir kiralık transfer şansı olabilir.

Geçen ayların onu bolca hayal kırıklığına uğrattığı ve öfkelendirdiği kesin olan oyuncu için en olası senaryo da bu gibi görünüyor. Belki Chelsea'nin sezon başlangıcına bakınca daha da öyle: Alonso yönetiminde yedi resmi maçta yenilen 15 golle birlikte, Premier League'in en kötü savunmasına sahip takım maç başına ortalama ikiden fazla gol yiyor; bu süreçte dört galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alındı.

Aaron Anselmino: Profesyonel futboldaki performans verileri