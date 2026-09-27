Jules Koundé, bu sezonun başından bu yana yalnızca iki maçta ilk 11'de yer alabildi. Sağ bek mücadelesini Eric Garcia'ya karşı kaybeden Fransız savunmacının durumunu birçok kulüp yakından takip ediyor ve harekete geçmeye hazırlanıyor.

Barcelona, Koundé'ye takım içindeki konumu konusunda net bir tavır sergiledi; hatta kulüp, kendisi için gelecek tekliflere açık olduğunu gösterdi. Ancak oyuncu, kalmaya ve yeri için mücadele etmeye karar verdi.

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Sezonun başlamasıyla birlikte Koundé geleceği hakkında yeniden düşünmeye başladı. Önümüzdeki dönemde birçok şey değişebilecek olsa da, mevcut durumu sürerse tüm ihtimaller açık kalıyor.

Barcelona, önceki dönemde güvendiği iki bek, Koundé ve Alejandro Balde konusunda net bir tavır almıştı.

Kulübün akademi oyuncusuna çok az süre alacağı ve teklifleri dinleyebileceği bildirildi. Koundé'ye ise, hâlâ takımın projesinin bir parçası olduğu ancak teknik direktör Hansi Flick ve kulüp açısından artık stratejik bir oyuncu olmadığı söylendi. Bu bilgiler Katalan "Sport" gazetesine dayanıyor.

Barcelona'nın açıkları

Flick'in Koundé hakkındaki kararı tamamen sportif görünüyor; zira Alman teknik adam bek mevkiine büyük önem veriyor. Barcelona'nın başına geçtiğinde bu mevkide sorunlar tespit etmiş ve savunmadaki birçok açığın beklerin arkasındaki boşluklardan kaynaklandığını gördükten sonra bu bölgeyi yeni isimlerle tamamen yeniden şekillendirmek istemişti.

Koundé, Barcelona'nın oynadığı 8 resmi maçtan yalnızca ikisinde ilk 11'de başladı. Tüm göstergeler, oynamasının oyuncular arasındaki sıralamada bir değişiklikten ziyade öncelikle Eric Garcia'yı dinlendirmek amacıyla gerçekleştiğine işaret ediyor.

Ancak Andreas Christensen'in sakatlanması, önünde fırsat yakalamak için yeni bir pencere açtı ve Fransız savunmacı bundan yararlanmayı bekliyor. Bu gerçekleşmezse, durumunun daha da zorlaştığını bilecek.

Koundé transfer piyasasında büyük bir değere sahip ve fiyatı yüksek. Flick'in geçmişte kendisine güvenmesi ve kulübün sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma kararı göz önüne alındığında, Barcelona'nın ilk 11'inin dışında kalması tuhaf görünüyor.

Ancak o dönem artık geçmişte kaldı ve Koundé şu anda kendisini Barcelona'da yedek, Fransa Millî Takımı'nda ise ilk 11 oyuncusu olarak buluyor. Bu alışılmadık durumun geleceği açısından sonuçları olabilir.

İngiliz ve Alman ilgisi

Birçok kulüp, Koundé'nin Barcelona'dan ayrılık kapısını açmasını bekliyor. Premier Lig'de kendisini kadrosuna katmakla ilgilenen en az 3 büyük kulüp bulunuyor. Ayrıca yaz döneminde Bayern Münih'in ilgisinden söz edilmiş, ancak Alman kulübünün elinden çıkarmak istediği bazı savunmacıların ayrılmaması nedeniyle bu adım gerçekleşememişti.

Barcelona'da ise Koundé'nin, transferin tüm taraflar için uygun olması şartıyla ayrılık tekliflerini dinlemesine izin verilen oyunculardan biri olduğu açıkça görülüyor.

Şimdi Koundé, Barcelona'ya 50 milyon avrodan fazla kazandırabilecek ve maaşından da tasarruf sağlayacak bir transferle geleceğini yeniden düşünmeye başladı. Bu da olası ayrılığını kulüp için önemli transferlerden biri hâline getiriyor.