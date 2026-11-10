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Saf yetenek ve dikkat çekici dirençliliğin birleşimi sayesinde Ibrahim Maza, şimdiden Bundesliga’nın en iyi futbolcularından biri hâline geldi. Geleceğe dair hayalleri ise büyük.

“Topla kendimi iyi hissediyorum, biz iyi arkadaşız. Ayağında top olması harika bir duygu. Topla bir bütün olmaya çalışıyorum.” Ibrahim Maza, kısa süre önce RTL röportajında, oynayışını gören herkesin samimiyetine inanacağı bu sözlerle topa duyduğu sevgiyi anlattı.

Özellikle de bu sözlerden birkaç gün önce, Bayer Leverkusen’in oyun kurucusu Cadılar Bayramı’nda Stuttgart’a karşı oynanan Bundesliga maçında (2-4) sanki VfB’nin yarısıyla tek başına mücadele etmişti. Daracık alandaki hünerleri karşısında DAZN yorumcusu Jan Platte, övgüsünü futbolun en büyük isimlerinden biriyle yaptığı benzetmeyle dile getirmişti: “Ronaldinho statta olsaydı aşağı iner, tacını ona verirdi. İnanılmazdı.”

Berlin’deki mahalle sahalarından büyük sahneye taşıdığı bu saf futbol, bugün Maza’nın kalitesini oluşturan iki temel unsurdan biri. Bundesliga’nın en heyecan verici oyuncularından biri olan Maza, Paris Saint-Germain’in de görünüşe göre o kadar ilgisini çekiyor ki Şampiyonlar Ligi şampiyonu 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor.

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Ibrahim Maza: Çok çalışan sanatçı

Ancak Maza’nın bu kadar genç yaşta böylesine iyi olmasının tek nedeni tekniği, futbol becerisi ya da topa duyduğu sevgi değil. Onu özellikle farklı kılan, sihirbazlıkla mücadeleciliği bir araya getirmesi. Maza’nın kendisi de “Çalışmayan bir sanatçının sahada pek değeri yoktur” diyor.

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Bugüne kadarki başarılı yükselişi için vazgeçilmez olan bu yaklaşımın kökeninde, Hertha efsanesi ve başkent kulübünün U16 takımındaki eski teknik direktörü Pal Dardai’nin ona verdiği bir öğüt olabilir. Dardai’nin o dönemde Maza’ya söylemek istediği şuydu: Tanrı vergisi bir yeteneğin var, onu boşa harcama!

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Ya da Dardai’nin sözlerini aynen aktaracak olursak Macar teknik adam, Maza’yı “‘Böyle tembel kalmaya devam edersen hiçbir şey başaramazsın’ diye uyardığını” anlatmıştı. Hertha’ya on yaşında katılan bugünün Bundesliga yıldızı, Berlin ekibinin altyapısında uzun süre geleceğe dönük en büyük umutlardan biri olarak görülmemişti. Bugün Manchester City U21 takımını çalıştıran ve geçmişte Hertha’da Maza’nın ikinci U17 yılında antrenörü olan Oliver Reiß, Denkfabrik Nachwuchsfußball podcast’inde “U17’ye herkesin peşinde olduğu üst düzey bir yetenek olarak gelmedi” diye hatırladı.

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Ancak Reiß’in anlattığına göre, o U17 yılının oldukça erken bir döneminde kendisi ve o zamanki yardımcısı Oliver Schröder, Maza’da farklı bir şey olduğunu fark etti: “Topla bir şekilde farklı şeyler yaptığını gördük.” Maza, en önemli maçlarda mutlaka ilk 11’e aldığı oyunculardan biri olmasa da “özel bir şeye sahip olduğu oldukça erken belli olmuştu.”

Maza’nın gelişiminde rol oynayan Reiß, belirleyici bir özelliğini vurguladı

Maza, U17’deki ilk yarım sezonunda takımın değişmez oyuncularından değildi; zaman zaman yalnızca yedek kulübesinden oyuna giriyordu. O takımda Bence Dardai (şimdi VfL Wolfsburg’da) veya Noel Aseko (şimdi Eintracht Frankfurt’ta) gibi isimler çok daha fazla dikkat çekiyordu. Maza ancak U17’deki ikinci yarım sezonunda düzenli forma giymeye başladı. Fakat Reiß’in bugünün Leverkusen oyuncusunda fark ettiği şey, topla olağanüstü yeteneğinin yanı sıra gelişiminde muhtemelen daha da belirleyici olacak başka bir özellikti.

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Reiß bunu şöyle anlattı: “Onda çok sevdiğimiz şey şuydu: İyi bir futbolcu olmakla dirençli olmak arasındaki dengeyi kurabiliyordu. İnanılmaz derecede iyi olan onlarca oyuncum oldu. İşler yolundayken onlar için ‘Bu da başaramazsa...’ diye düşünürdünüz. Ama işler istedikleri gibi gitmediğinde maçı akışına bırakırlardı.” Reiß’e göre Maza ise en büyük zorluklar karşısında bile “maçı akışına bırakmaktan çok uzaktı”.

Ibrahim Maza, Hertha’da bir anda çok konuşulan büyük yeteneğe dönüştü

Her zaman mücadele etti, her zaman bir karşılık verdi. Saf futbol becerisiyle zihinsel dirençliliğin bu birleşimi, Maza’yı birkaç yıl sonra bugünkü seviyesine taşıdı. Üstün tekniğiyle öne çıkan futbolcu, 2024’te Hertha’nın internet sitesine verdiği röportajda “En büyük gelişimi onun yönetiminde kaydettim” diyerek kendisine destek olan Reiß’le geçirdiği dönemin önemini vurgulamıştı. Reiß, Maza’yla birlikte U19 takımına da geçti. Maza burada hemen düzenli forma giymeye başladı ve kısa sürede Hertha akademisinin çok konuşulan büyük yeteneğine dönüştü.

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U17 takımında kendine yer bulmaya çalışmasının üzerinden yalnızca bir buçuk yılı biraz aşkın bir süre geçmişken Maza, Nisan 2023’te 17 yaşında Bundesliga’daki ilk maçına çıktı; FC Bayern’e karşı 2-0 kaybedilen karşılaşmada oyuna sonradan girdi. Hertha’nın kısa süre sonraki küme düşüşünün ardından ikinci lig takımında muhtemelen çok daha erken kendini gösterebilirdi. Ancak menisküs sakatlığı onu uzun süre sahalardan uzak tuttu.

Maza geri dönmek için mücadele etti ve Hertha’nın A takım kadrosunun bir buçuk yıl boyunca düzenli bir parçası olduktan sonra 2025’te bir sonraki adımı attı: Leverkusen’in çağrısına uyarak Bundesliga’ya gitti. Bayer, o sırada henüz 19 yaşında olan Maza için 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Maza’nın, FC Liverpool’a giden Florian Wirtz’in yerini doldurmaya yardımcı olması bekleniyordu. Bu, özellikle böylesine genç bir oyuncu için küçümsenecek bir beklenti değildi. Ancak Maza, baskıyla başa çıkma konusunda şimdiden şaşırtıcı ölçüde olgun ve başarılı.

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“Dışarıdan gelen baskıyı asla üzerime almamaya çalışıyorum. İnsanlar ‘Şimdi bunu yapmalısın’ ya da ‘Şunu veya bunu yapmalıydın’ dese de fark etmez” dedi RTL’ye kendinden emin bir şekilde. “Sahada ne yapmam gerektiğinin çok iyi farkındayım. Zaten kendime belli ölçüde baskı uyguluyorum ama bu hâlâ makul sınırlar içinde.”

Ibrahim Maza’ya Lionel Messi’den özel takdir

Maza’nın Leverkusen’deki ilk yılını kısa bir alışma döneminin ardından hem sportif hem de zihinsel açıdan nasıl geçirdiği etkileyici. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde takımın öne çıkan oyuncularından biri oldu. 2025/26’daki performansıyla, Ballon d’Or töreni kapsamında her yıl dünyanın en iyi U21 oyuncusuna verilen Kopa Trophy’ye de aday gösterildi. Dikkat çekici olan şu: Kopa Trophy’de oy hakkı bulunan Lionel Messi, Maza’yı Barcelona yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi ile birlikte ilk üç tercihine aldı.

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“Lionel Messi tarafından seçilmek elbette büyük bir onur. Messi gibi biri sende bir şey olduğunu söylediğinde bu sana ekstra motivasyon veriyor” diyen Maza, bir gün Ballon d’Or kazanmak isteyip istemediği sorusunu da iddialı biçimde yanıtladı: “Bu hep hayalimdi.”

Leverkusen’deki ikinci sezonuna da güçlü başladı. Bayer’in orta sahasına damga vuran oyuncu, şu ana kadarki 14 maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (dört gol, dört asist). Bir gün Ballon d’Or hayalini gerçekten gerçekleştirmek istiyorsa Leverkusen’de sonsuza kadar kalamayacağı açık.

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Sözleşmesi 2030’a kadar sürüyor ancak Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birine milyonlarca avroluk transfer yapacağına dair söylentiler giderek artıyor. Birkaç haftadır özellikle PSG’nin orta sahadaki bu yetenekle ilgilendiğine ilişkin haberler dolaşıyor. Paris ekibi de görünüşe göre Maza’ya Messi ve Deniz Undav kadar değer veriyor.

Undav’dan Maza’ya: “Paris’e gitsene dostum”

Alman millî takımının forveti ve VfB Stuttgart oyuncusu Undav, Bild’in haberine göre ekim sonundaki Leverkusen maçının ardından Maza’ya “Paris’e gitsene dostum, artık sana karşı oynamak istemiyorum!” diye seslenmişti. Daha sonra Sky’a yaptığı açıklamada da onu övmüştü: “Leverkusen, Maza’yla olağanüstü bir oyuncuya sahip. Alan açıyor ve ikili mücadeleleri kazanıyor.”

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Undav, Maza’yla aynı takımda oynamayı kuşkusuz çok isterdi. Ancak Stuttgartlı oyuncu ileride Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından yeniden kadroya çağrılsa bile en azından millî takım düzeyinde bu mümkün olmayacak. Çünkü U18’den U20’ye kadar Almanya formasını giyen Maza, bilindiği üzere iki yılı aşkın süre önce Cezayir’i seçti.

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Cezayirli bir baba ve Vietnamlı bir annenin oğlu olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de büyüyen Maza, birbirinden çok farklı üç kültürle yetişti ve üç ülkenin de millî takımında oynayabilirdi. Maza yılın başında “Üç ülkeyi de seviyorum ve sonunda çeşitli nedenlerle bir karar verdim. Bu nedenler özel” demişti.

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Almanya yerine Cezayir: Maza’nın planı tam anlamıyla işledi

Yaz tatilleri ve bu tatillerde Cezayir’deki ailesini ziyaret etmesi, kararında duygusal açıdan rol oynamış olmalı. Ancak sportif etkenler de önemli yer tutuyordu. Özellikle kendi mevkisinde, kendisinden yalnızca iki yaş büyük Florian Wirtz ve Jamal Musiala’nın varlığı nedeniyle Almanya Millî Takımı’ndaki rekabet uzun vadede çok çetindi. Ayrıca Cezayir’i seçerek genel olarak çok daha hızlı büyük adımlar atabiliyordu. Maza, Bild’e “Bir A millî takımında olabildiğince erken oynamak ve profesyonel olarak millî formayla mümkün olduğunca çok maça çıkmak istiyordum” diye açıkladı.

Cezayir Millî Takımı’ndaki ilk maçına Ekim 2024’te, 19. yaş gününden bir buçuk ay önce çıktı. Bugüne kadar Kuzey Afrika temsilcisiyle 24 millî maça çıktı. Bir A millî takımında mümkün olduğunca erken önemli bir rol üstlenme planı böylece tam anlamıyla işledi. Maza, millî formayla ilk büyük performanslarını 2025’ten 2026’ya geçilen dönemde Fas’taki Afrika Uluslar Kupası’nda sergiledi. Cezayir’in en iyi oyuncuları arasında yer aldı ve bir Cezayir sitesi, Arjantin efsanesi Diego Maradona’ya atıfla ona “Mazadona” adını taktı.

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Maza, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda da Cezayir’in düzenli forma giyen oyuncularındandı. Takımı son 32 turunda İsviçre’ye 2-0 yenilerek elendi. Grup aşamasında Messi’nin de yer aldığı Arjantin’le karşılaştı (0-3); sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi’nin hat-trick’i Cezayirlilere ağır bir yenilgi yaşattı. Yine de Messi, görünüşe göre Maza’daki o farklı şeyi görmüştü.