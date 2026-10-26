İspanyol transfer uzmanı Guillem Balague, Teamtalk'a böyle söyledi. Son dönemde İngiltere millî futbolcusu Alexander-Arnold'un geleceğini gözden geçirdiği ve aralarında eski kulübü FC Liverpool'un da bulunduğu bazı takımların onu transfer etmekle ilgilendiği öne sürülmüştü. Alexander-Arnold, 2025 yazında Liverpool'dan bonservis bedeli olmadan ayrılmış, bu karar taraftarları pek de sevindirmemişti.

Balague, Alexander-Arnold'un durumuna ilişkin, "Şu anda 'Tamam, henüz benim zamanım gelmedi ama gelecek. Ben de buna hazırlanıyorum' diye düşünüyor" dedi. "Pozisyonunda önünde iki oyuncu var ve Eder Militao da Sevilla'ya karşı sağ bekte oynadı. Yani dördüncü tercih mi? Kesin olan şu ki sadece üçüncü tercih" diye ekledi.

Alexander-Arnold, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Real Madrid'de epey zorlandı ve forma süresini Fede Valverde ile Dani Carvajal'la paylaştı. Carvajal'ın ayrılmasının ardından Real, Inter Mailand'dan Denzel Dumfries'i transfer ederek kadrosuna bir başka üst düzey bek kattı. Ancak Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, FC Barcelona deplasmanındaki Clasico da dahil olmak üzere bazı maçlarda bu pozisyonda ne Dumfries'e ne de Alexander-Arnold'a görev verdi. Bunun yerine asıl mevkisi orta saha olan Fede Valverde'yi oynattı.

Trent Alexander-Arnold'un Real'deki geleceği ne olacak?

Balague, "Ama moralini bozmuyor. Mourinho ona çalışmaya devam etmesini ve fırsat bulacağını söyledi" dedi. Transfer uzmanı, "Real Madrid'de kendini kanıtlamak istiyor, bu yüzden kulüpten ayrılma niyetinde değil" değerlendirmesinde bulundu.

Alexander-Arnold'un Real ile sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor. Bu sezon kulübü adına tüm kulvarlarda şu ana kadar yalnızca 345 dakika oynadı. İngiltere formasıyla 36 millî maça çıktı ancak millî takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından geçen yazki Dünya Kupası için kadroya alınmadı.