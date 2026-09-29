Slaven Bilic de aynı izlenimi edinmiş midir? “Yedek kulübesinde oturmaktan asla memnun olmayacak” demişti birkaç ay önce teknik direktör meslektaşı Christian Ilzer, geçen yıl TSG Hoffenheim’da tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü bir miktar yitiren Andrej Kramaric hakkında.

14 yıl sonra Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü olarak dönüşünü Çekya’da 2-1’lik deplasman galibiyetiyle kutlayan Bilic, Prag’da Kramaric’i de 90 dakika boyunca kulübede bekletti. Bu, milli takımın en golcü üçüncü oyuncusunun bu sezon başına ilk kez geldi, ancak Kramaric Hoffenheim’da da istatistiksel açıdan bakıldığında şaşırtıcı derecede zayıf bir başlangıç yaptı.

Şu ana kadarki altı resmi maçta sadece 68 dakika süre aldı. Ilzer onu daha bir kez bile ilk 11’e koymadı. Geçen yıl Hoffenheim güçlü bir sezonun ardından beşinci sırayı alırken, Kramaric 28 kez ilk 11’in parçası olmuş ve her zamanki gibi etkileyici rakamlar üretmişti: TSG’nin rekor golcüsü için (366 maçta 158 gol), 2016’dan bu yana Kraichgau’da bulunan ve artık gurur verici bir şekilde 35 yaşında olan oyuncunun hanesine 36 maçta 15 gol ve sekiz asist yazılmıştı.

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Andrej Kramaric’in Hoffenheim’daki durumu Julian Nagelsmann dönemini hatırlatıyor

Kramaric, Almanya’daki döneminde böylesi bir düşüşü yalnızca bir kez yaşamak zorunda kaldı. Bu çok uzun zaman önceydi. Hoffenheim’ın başında Julian Nagelsmann’ın bulunduğu 2017/18 sezonunun ilk yarısında. Kramaric, bugün olduğu gibi o dönemde de art arda beş kez kulübede oturmuştu, ancak joker olarak son dönemde Ilzer yönetimindekinden daha fazla süre almıştı.

Bunun iki nedeni var. Öncelikle Kramaric Dünya Kupası’nda oynadı; son 16 turunda elenene kadar çıktığı dört maçın üçünde süre aldı, ancak her seferinde oyuna sonradan girdi. Portekiz karşısındaki elenişten beş gün sonra kasığından ameliyat olan Kramaric, bu nedenle TSG’deki antrenmanlara epey gecikmeli başladı. Aradaki farkı henüz kapatamamış olması da gayet açık.

Buna ek olarak, Hoffenheim kadrosu Avrupa Ligi katılımının getirdiği ek yük nedeniyle belirgin şekilde genişledi. Kanat oyuncusu Bazoumana Toure’yi kaybettiler (yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Newcastle United’a) ve orta saha tecrübesi Grischa Prömel’i bonservissiz olarak VfB Stuttgart’a gönderdiler, ancak aynı zamanda altı yeni oyuncu için 66 milyon harcadılar.

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Andrej Kramaric’in TSG Hoffenheim’daki rakipleri kimler?

Her şeyden önce geri dönen oyuncu ve yeni milli futbolcu Bambase Conte ile Salzburg’dan alınan Adam Daghim, kanatlarda şu ana kadar açık şekilde öne çıkmış durumda. Forvette ise Kramaric, yeniden form kazanan Adam Hlozek ile koşu gücü çok yüksek Tim Lemperle ve Max Moerstedt’le rekabet ediyor. Fisnik Asllani de RB Leipzig’e transferinin bozulmasının ardından son dönemde Ilzer için yeniden oyuna girme opsiyonlarından biri oldu.

Yine de Avusturyalı teknik adam, Kramaric’i kalıcı olarak kenara itmeyecek kadar akıllı olacaktır. Sonuçta Hırvat oyuncu, Ilzer’in Aralık ayında HSV karşısında 300. Bundesliga maçına çıktığında söylediği gibi, “ayrıntılar üzerinde yorulmadan çalışan üst düzey bir profesyonel.” Ilzer, “Hepimiz için, tüm takım için bir örnek” diyerek övgüde bulunmuş, Kramaric’i “aşırı bir kazanan tipi” ve “bu takımın önemli bir parçası” olarak nitelemişti. Hoffenheim’ın sözleşmesini daha mayıs ayının başında 2028’e kadar uzatması da boşuna değil.

Bu nedenle yakın zamanda daha fit bir Kramaric için kapının yeniden açılması sürpriz olmaz. Kaldı ki rakiplerinin şu ana kadar ceza sahası önünde ona korku saldığı da söylenemez. Hoffenheim ligdeki dört maçta yedi gol attı, ancak bunu bir yandan 10 başka kulüp geçti. Öte yandan takım, fırsatları değerlendirme konusunda da tıpkı puan tablosunda olduğu gibi sondan beşinci sırada yer alıyor.

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Hoffenheim’ın yoğun maç trafiği Andrej Kramaric’in işine yarayabilir

Kramaric’in daha sık forma giymesi adına bir başka argüman da yüksek maç temposunun başlaması olabilir. Mevcut milli ara sonrasındaki üç haftada Kraichgau ekibini yedi resmi maç bekliyor. Sonuçlar böyle cılız kalmaya devam ederse, Ilzer tecrübeli taraftar gözdesine forma vermek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Buna karşılık Bilic’in Kramaric konusunda geriye kalan üç Uluslar Ligi maçında (iki kez İspanya’ya karşı ve evinde İngiltere’ye karşı) nasıl bir yol izleyeceği ayrı bir konu. 2012’de yaklaşık altı yıl ve 65 maçın ardından milli takım teknik direktörlüğünü bıraktığında, Kramaric’in Hırvatistan formasıyla ilk maçına çıkmasına daha iki yıldan fazla vardı.

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Andrej Kramaric, Hırvatistan’ın rekor golcüsü olabilir mi?

Almanya’daki az sürelerine rağmen onu kadroya çağırmış olması, milli takımda 119 maçla Luka Modric’in (203), Ivan Perisic’in (159) ve Darijo Srna’nın (134) ardından dördüncü sırada yer alan forvet adına olumlu bir işaret. Srna’yı ve rekor golcüler listesinde üç gol fazlasıyla ikinci sırada bulunan Perisic’i (39 gol) yakalamak, Kramaric için yeterli motivasyon olacaktır. Efsane Davor Suker’in 45 golü de kilometrelerce uzakta değil.

Ancak şu an için golsüz olan Kramaric’in önce bu günlerde içinde bulunduğu küçük krizi savuşturması gerekiyor. Nagelsmann döneminde olduğu gibi yedek kulübesindeki statüsüne aynı şekilde karşılık verirse, Hoffenheim’da buna kesinlikle kimse itiraz etmeyecektir: İkinci yarıda attığı 11 golle Kramaric vazgeçilmez hale gelmiş ve Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncülüğe büyük katkı sağlamıştı.

Andrej Kramaric: TSG Hoffenheim performans verileri

Resmi maçlar Goller Asistler 366 158 74



