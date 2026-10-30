Tottenham Hotspur’un kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, uzun süreli sakatlığının kendisini zihinsel ve fiziksel olarak nasıl yıprattığını anlattı. İsveçli futbolcu, profesyonel kariyerinin sona erdiğinden korktuğu bir noktaya geldiğini itiraf etti. Önceki sezonun son gününde yaşadığı çarpışmada dizinin ağır hasar görmesi nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdı.

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Yıkıcı bir darbe

Eski Juventus forveti, 2024-25 sezonunun son maçında Marc Guehi ile girdiği mücadelede ciddi bir sakatlık yaşadı. Daha sonra yapılan görüntülemeler, kıkırdağının bir parçasının tamamen koparak eklem içinde başka bir yere kaydığını ortaya koydu. Sağlık uzmanları bu sorunu basit bir müdahaleyle gideremiyordu.

Zorlu bir rehabilitasyon sürecinin ardından hücum oyuncusu kısa süre önce yeniden resmî maçlara çıktı. Coventry ve Chelsea karşısında kısa süreliğine sahaya çıkarak 526 gün süren sahalardan uzak kalma dönemine son verdi.

Annesine itirafı

Tottenham'ın resmî internet sitesine konuşan Kulusevski, aldığı darbenin hemen sonrasında yaşadıklarını anlattı. İlk başta bir rahatsızlık hissetse de durumun gerçek ciddiyetini kavraması zaman aldı.

“Maçı hatırlıyorum, ısınma çok iyi geçmişti. Sonra 10 dakika geçince aldığım darbeyi hatırlıyorum,” dedi. “Ağrı vardı ama o kadar da acımıyordu, çok daha kötülerini yaşamıştım. Dizimin biraz fazla hareket ettiğini hissedebiliyordum. Kıkırdağımın bir parçası koptu ve dizimin başka bir yerine kaydı. Kıkırdağı onaramadıkları için görüntülemede kıkırdağımın bir kısmının artık yerinde olmadığını görebildiler.”

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Fiziksel hasarın ardından zihinsel sıkıntılar da baş gösterdi. Bu durum, ailesiyle artık oynayamayacağını düşündüğünü itiraf ettiği, yürek burkan bir konuşmaya yol açtı.

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Kulusevski, “Anneme söyledim, onunla oturup ‘Dinle, bunun yoluna gireceğini sanmıyorum’ dedim,” diye konuştu. “Onu hazırlamam gerekiyordu. ‘Bir daha oynayabileceğimi sanmıyorum’ dedim.”

Avrupa zaferinden mahrum kalmak

Kanat oyuncusu, uzun süren yokluğu nedeniyle Tottenham'ın yakın tarihindeki en önemli anlardan birinde forma giyemedi. Tottenham, 2025 Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı yenerek uzun süren kupa hasretine son verdi ancak Kulusevski için kutlamalarla baş etmek son derece zordu.

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“Sanırım hayatımın en zor günlerinden biriydi,” diye anlattı. “Herkesi mutlu görmek çok güzeldi ama koltuk değnekleriyle oraya gitmek, yürüyememek benim için çok zordu. Madalyamı bile alamadım çünkü o şeye [podyuma] çıkmak için zemin çok kaygandı.

“Bunlar hoş değildi ama kabullendim ve Barcelona'ya döndüm. Dönüş uçağıyla seyahat edemediğim için orada kalmak zorundaydım. Takımın otobüste kutlama yaptığını görmek muhtemelen bütün bu süreçteki en zor şeydi çünkü böyle bir zamanda kendini çok yalnız hissediyorsun.”

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Crystal Palace karşısında ritim kazanma hedefi

Sahalara dönüşünün ilk temkinli adımlarını geride bırakan Kulusevski, önümüzdeki haftalarda maç ritmini artırmaya çalışacak. Tottenham, bu hafta sonu Crystal Palace ile karşılaşırken üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor. Bu maç, kanat oyuncusunun A takıma daha fazla uyum sağlaması ve sakatlık kâbusunu geride bırakması için ideal bir fırsat sunuyor.