Steven Gerrard, altı Manchester United oyuncusunu sert biçimde eleştirerek artık bu köklü kulübü temsil edecek düzeyde olmadıklarını söyledi. Liverpool efsanesi, Manchester United'ın Bournemouth'a sahasında 3-0 yenilmesinin ardından konuştu. Bu aşağılayıcı mağlubiyet, teknik direktör Michael Carrick'i görevini koruma mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı.

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United kadrosuna sert eleştiri

Gerrard, mevcut United kadrosunu sert sözlerle eleştirerek gereken seviyede olmadığını düşündüğü altı oyuncunun adını açıkça verdi. Bu açıklamalar, kulübü krize sürükleyen Bournemouth karşısındaki 3-0’lık iç saha yenilgisinin ardından geldi. Bournemouth’a karşı alınan son mağlubiyetle United, lig tablosunda 16. sırada kaldı. Düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde olması, tüm kadro üzerindeki baskıyı artırıyor.

Carrick’in görevindeki geleceği yoğun biçimde sorgulanıyor. Ancak Gerrard’a göre takımın ligdeki berbat performansının başlıca nedeni, Carrick’in elindeki oyuncu grubunun yetersizliği.

Gerrard, zorlanan savunmacıları hedef aldı

Overlap Daily programında konuşan Gerrard, Bruno Fernandes’i kadrodaki tek olağanüstü yetenek olarak gösterdi ve onu izlemenin “keyif verdiğini” söyledi. Ancak eski Liverpool kaptanı, kulübün savunmadaki seçeneklerini değerlendirirken çok daha sertti.

Gerrard, “Kadroya, savunma dörtlüsüne bakın. Harry Maguire çok iyi bir kariyere sahip, Luke Shaw’la birlikte oynadım; zamanında üst düzeydi,” dedi. “Artık Manchester United oyuncusu değiller. Onlarla daha erken yollar ayrılmalıydı.

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“Lisandro Martinez geçen yıl sadece Dünya Kupası’yla ilgileniyordu. Geri döndü, kendi dünyasında istediği dört ya da beş oyuncuyla sözleşme imzalanmadığını gördü… Bencilce çıkıp konuştu, sonra sakatlandı; [Leeds’e karşı] aldığı bir darbeyle devre arasında oyundan çıktı ama bir sonraki maça hazırdı. Bu bana hiç iyi görünmüyor.”

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Orta sahadaki yeniden yapılanma sonuç vermedi

United, orta sahasını yeniden kurmak için yaz döneminde büyük harcamalar yaptı; Andrey Santos’u Chelsea’den 50 milyon sterline, Carlos Baleba’yı ise Brighton’dan 70 milyon sterline transfer etti. Bu hamlelerin Carrick’in yeni sisteminin temelini oluşturması bekleniyordu. Ancak Gerrard, ses getiren iki transferin de gereken seviyede olmadığında ısrar ediyor.

Gerrard, “Orta sahaya bakın. Chelsea’den 50 milyon sterline [Andrey] Santos’u aldılar. Manchester United oyuncusu değil. Bu noktada konu, daha üst düzeyde transfer kararlarını verenlere geliyor,” dedi.

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“Manchester United’da oynayacak kadar iyi olmayan oyuncuları neden transfer ediyorsunuz? Şu anda çekebildiğiniz oyuncular bunlar, ama o bir Manchester United oyuncusu değil. Baleba, 70 milyon sterlin. Potansiyeli var. Şu anda Manchester United’ın ligin zirvesinde mücadele etmesine yardımcı olmaya hazır değil.

“Sahanın kenarlarına bakın. Ben United’a karşı oynarken [Ryan] Giggs ve [David] Beckham gibi dünya çapında oyuncular vardı. Şimdi kenarlara bakıyorum. Genç Amad [Diallo]. Bir iyi, bir kötü. İyi olduğunda iyi. Ama bu sezon hiçbir şey göstermedi.”

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Carrick ve United’da belirsizlik sürüyor

Artan huzursuzluğa rağmen Carrick’in salı günü antrenmanı yönetmesi bekleniyor. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Old Trafford’daki uzun vadeli geleceği son derece belirsiz.

Haberlere göre kulüp yönetimi, olası halefler olarak birkaç tanınmış ismi değerlendiriyor. Teknik direktör değişikliğine gidilmesi hâlinde Eddie Howe, Antonio Conte ve Julian Nagelsmann’ın adı görev için geçiyor.