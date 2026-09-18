Effenberg, t-online için kaleme aldığı köşe yazısında, 59 yaşındaki teknik adamın yaklaşan dörtlü milli maç serisi için 44 oyuncuyu iki kadroya dağıtma şeklindeki sıra dışı hamlesinden söz etti. Eski Bundesliga profesyoneli, "Ama şunu söyleyeyim: Klopp'un bunu neden böyle düşündüğünü çok iyi anlıyorum. Ne yaptığını çok iyi biliyor" dedi.

Effenberg, Klopp'un olumlu bir mesaj verdiğini belirterek şöyle devam etti: "Artık hiç kimse kendisine şans verilmiyor diye sızlanamaz. Herkes şimdi milli takıma hak ederek davet edildiğini ve yeniden davet edilmek istediğini kanıtlamak zorunda." Ayrıca Klopp, selefi Julian Nagelsmann'ın aksine, kadro yapısında acilen ihtiyaç duyulan netliği de sağlamış oldu. "Mevki denemeleri dönemi artık kesin olarak sona erdi. (…) Şimdi aday kadroya çağrılan oyunculara bakıldığında açıkça görülüyor ki: Kimse alışık olmadığı bir pozisyonda oynamak zorunda kalmayacak. Yeni milli takım teknik direktörünün son derece basit ama bir o kadar da dahiyane bir hamlesi."

Effenberg, bununla Klopp'un "kaçınılmaz tedirginliği ve tartışmaları" engelleyeceğini yazdı; bunların "Nagelsmann döneminde hem oyuncular arasında hem de kamuoyunda ortaya çıktığını" belirtti ve net konuştu: "Bu can sıkıcı dönemler artık kesin olarak sona ermeli." Her şeyden önce, Nagelsmann'ın Dünya Kupası'nda Joshua Kimmich'i yeniden sağ beke çekmesiyle alevlenen pozisyon tartışmasını Klopp bitirmiş oldu. Kaptan, bundan sonra yeniden savunmacı orta sahada görev yapacak.

Jürgen Klopp'un aday kadro tercihi neden aynı zamanda bir risk?

Buna rağmen Effenberg, Klopp'un Hollanda ve Yunanistan ile Sırbistan ve Yunanistan'a (rövanş) karşı oynanacak maçlarda neredeyse tamamen farklı iki takıma yönelme yaklaşımının belli bir risk de taşıdığı uyarısında bulundu: "Diyelim ki işler beklendiği gibi gitmedi; bir ekip diğerine kıyasla belirgin şekilde geride kaldı, maçlar hayal kırıklığı yarattı... O zaman onu bu nedenle eleştirecek sesler yine çıkacaktır. Bunun üstünde durmak zorunda kalacak." Yine de 58 yaşındaki isim, Klopp'un bu hamlesinin "doğru" olduğuna ve bu konuda "dışarıdan gelen seslerin onu yolundan çeviremeyeceğine" inanıyor.

Bunun yanı sıra Effenberg, Klopp'un şu anda sakat olan Leon Goretzka ile Leroy Sane'yi aday kadroya çağırmama kararını da olumlu buldu. Ona göre Bayern Münih'in eski ikilisinin DFB'de artık bir geleceği olmamalı. "Sonuçta ikisi de geçmişte sık sık sallantıdaki adaylardı. Klopp bu ikiliyi yine kadroya alsaydı, hem kendisiyle hem de yüce yaklaşımıyla çelişmiş olurdu" diye yazdı. Zaten Klopp'un kadrosu ve açıklamaları da bir bakıma Nagelsmann'a karşı çizilen bir sınır gibi duruyor.

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Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann'dan farklı olarak ne yapıyor?

Klopp, diğer şeylerin yanı sıra, Nagelsmann'ın aksine oyuncuları yakından gözlemlemek ve doğrudan temas kurmak için sık sık stadyumlarda ve antrenman sahalarında bulunduğunu vurgulamıştı.

"Nihayet" diye yazan Effenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nagelsmann, en basit personel kararlarını, düşünceleri ve süreçleri gereksiz yere karmaşık hale getirme ve bilimsel bir kalıba sokma alışkanlığına sahipti. Bunun sonucunda Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenme ve şimdi de Dünya Kupası'nda son 16 turunda başarısızlık ortaya çıktı."

Effenberg'e göre Klopp'un tamamen farklı bir yol izlemesi ise aynı zamanda onun "kahrolası görevi".