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Karl-Heinz Rummenigge, Jamal Musiala hakkındaki tartışmada sert ifadelerle yeni açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün eski yönetim kurulu başkanı, 1. FC Köln ile 1-1 biten maçın ardından Sky yayınında, sakatlık arasından sonra sahalara dönen 23 yaşındaki oyuncu hakkında konuştu. Rummenigge, Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen 'den daha açık ifadeler kullandı.

"Bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Ayrıca çok yüksek meblağlar içeren bir sözleşmesi olduğu da biliniyor" diyen Rummenigge, kendisinden önce konuşan iki ismin endişelerini destekledi. "Bir kulübün bu durumda nasıl hareket edeceğini düşünmesini ciddi ve son derece normal buluyorum."

Münih kulübünün yöneticileri, Musiala'nın sakatlık geçmişi ve kısa süreli, geçici olarak ortaya çıkan ancak iyi tedavi edilebilen absans nöbetlerine yol açan nörolojik işlev bozukluğu nedeniyle eski performans düzeyine dönüp dönemeyeceği konusunda ciddi şüpheler taşıyor. Rummenigge, "Bildiklerimiz, ne yazık ki onun bu statta sık sık gösterdiği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor" dedi.

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Bu nedenle "oyuncuyla, ailesiyle ve özellikle de menajerlik şirketiyle konuşmak gerektiğini" söyleyen Rummnigge, "Çünkü o zaman, kusura bakmayın ama bu meblağlar artık karşılanamaz" diye devam etti. Kendisine Musiala'nın olası satışı da soruldu.

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Rummenigge, "Jamal'ın kulüpten ayrılmak isteyeceğini ya da başka bir kulübün onu bu koşullarda satın alacağını düşünemiyorum" yanıtını verdi. "Oyuncuyla ilgili bu süreci büyük bir hassasiyetle yürüttük ve hepimiz onun en iyi formuna dönmesini istiyoruz. Peki ya bu gerçekleşmezse? O zaman mali durumu da düşünmek zorundayız."

Oyuncuyla henüz bir görüşme yapılmadığını belirten Rummenigge, "Şimdilik önümüzdeki haftalarda nasıl bir gelişim göstereceğini beklemek istiyoruz. Sonra neler olduğunu dikkatle gözlemleyip bir karar vermemiz gerekiyor" dedi.