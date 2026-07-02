Artık Jack Grealish değil: Manchester City, tarihindeki en pahalı transferini tanıttı

İngiliz devi, resmi kanalları aracılığıyla Elliot Anderson’ın kariyerine Manchester City’de devam edeceğini duyurdu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nottingham Forest’tan 135 milyon avroluk rekor bir bedel karşılığında transfer edildi.

Transfermarkt tarafından bildirilen bu rakamla Anderson, tek seferde ManchesterCity tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Bu rekor, 2021 yılında Aston Villa'dan 117 milyon avronun üzerinde bir bedelle transfer edilen Jack Grealish'e aitti.

Anderson, bu transfer bedeliyle İngiliz milli takım arkadaşı Declan Rice’ı (Arsenal) da geçerek tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını elde etti.

Anderson’ın Nottingham Forest ile üç sezonluk sözleşmesi daha vardı ve bu nedenle kulüp, transfer için en yüksek bedeli talep edebildi. Toplamda kulüp için 92 maça çıkan Anderson, burada tam anlamıyla bir süperstar haline geldi.

Orta saha oyuncusu şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde her zaman ilk 11'de yer alıyor.

Anderson’ın gelişi, Manchester City’de forma giyen Hollanda milli takım oyuncusu Tijjani Reijnders için kötü bir haber gibi görünüyor.

Hollandalı orta saha oyuncusu, geçen sezonun ilerleyen dönemlerinde Pep Guardiola yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybetmişti ve şimdi Enzo Maresca'nın planlarının ne olacağını beklemek zorunda.