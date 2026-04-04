İtalyan futbolu, milli takımın Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında (1-1, 4-1) yenilerek 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırmasının ardından en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Böylece İtalya, 2018 ve 2022 turnuvalarının ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer almayacak.

Bu yenilgi, İtalyan Futbol Federasyonu içinde bir krize yol açtı. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina istifasını açıkladı, ardından Genel Müdür Gianluigi Buffon ve son olarak da Gattuso istifa etti.

22 Haziran'da federasyonun yeni başkanı seçilecek ve ardından yeni bir teknik direktör atanarak kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlayacak.

İtalyan Federasyonu, oyunun gelişimini engelleyen yapısal dengesizlikleri gidermek ve Türkiye ile ortaklaşa Euro 2032'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanmak gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Čeferin, altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanmaması halinde turnuvanın İtalya'da düzenlenmeyeceğini belirterek açık bir uyarıda bulundu.

İtalyan "La Repubblica" gazetesi, Bosna-Hersek ile oynanacak play-off maçı öncesinde heyecan verici ayrıntıları ortaya çıkardı. Bir grup milli takım oyuncusu, elemeyi başarmaları halinde ödenecek olan ve 28 oyuncuya dağıtılmak üzere yaklaşık 300 bin avro olarak hesaplanan para ödüllerini sordu. Bu durum teknik ekibin hoşnutsuzluğuna yol açtı ve teknik direktör Gennaro Gattuso, bu kritik maç öncesinde zamanlamanın uygun olmadığını düşünerek müdahale etmek zorunda kaldı.

Bu başarısızlıkla birlikte İtalyan futbolu, Azzurri'ye tarihsel konumunu ve dünya sahnesinde kaybettiği itibarını geri kazandıracak derin bir reform gerektiren kritik bir döneme giriyor.

