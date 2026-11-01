Arsenal orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, çok konuşulan bir dizi penaltı kaçırmasının ardından kendine özgü penaltı kullanma tekniğinin artık işe yaramadığını kabul etti. Brezilyalı millî futbolcu, kaçırdığı penaltının League Two ekibi Fleetwood Town karşısında Carabao Cup'a sürpriz bir şekilde veda etmelerine yol açmasının ardından yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Reklam

Brezilyalı millî futbolcu için değişim zamanı

Guimaraes üzerindeki ilgi son haftalarda arttı. Penaltı noktasından kullandığı, bir zamanlar güvenilir olan yöntemi rakip kaleciler tarafından çözülmüş gibi görünüyor. Eski Newcastle oyuncusu, kalecinin bir köşeye hamle yapmasını bekleyip topu diğer köşeye göndermeye dayanan, duraksamalı kendine özgü vuruş tekniğiyle tanınıyor.

Bu başarısızlıkların en ağır sonucu, Arsenal'ın kısa süre önce Fleetwood Town ile oynadığı Carabao Cup maçında yaşandı. Turnuvada büyük şaşkınlık yaratan sonuçla Arsenal, League Two ekibine penaltı atışlarında elendi. Guimaraes ise kritik penaltısını gole çeviremedi. Bu kaçırılan penaltı, Brezilyalı oyuncunun penaltı noktasındaki özgüveninin uluslararası sahnenin yoğun baskısı altında ilk kez sarsılmaya başladığı Dünya Kupası'ndan bu yana süren endişe verici eğilimi gözler önüne serdi.

Penaltı vuruşlarındaki teknik gerileme hakkında konuşan Guimaraes, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu son derece açık bir şekilde dile getirdi. ESPN Brasil'e verdiği röportajda, “Bakın, sanırım penaltılarımı belli bir şekilde kullanıyordum. Bunu Dünya Kupası'nda denedim, burada da denedim. Artık işe yaramadığı benim için açık” dedi.

Eleştiriler karşısında sorumluluk almak

Kupadan elenmenin ardından Emirates'teki taraftarların yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Guimaraes, bu taktiksel aksaklığın Kuzey Londra'daki kariyerini belirlemeyeceği konusunda kararlı. Hem kulübü hem de ülkesi adına kullandığı son dört penaltının üçünü kaçırması endişe verici bir eğilimi ortaya koysa da oyuncu, bir hatayı fark etmenin onu düzeltmenin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Reklam Reklam

Fleetwood karşısında yaşananları geride bırakmaya çalışan orta saha oyuncusu, “Kendimi geliştirmem ve penaltı kullanma şeklimi değiştirmem gerektiğini kabul edecek kadar alçakgönüllüyüm. Ama kesin olan bir şey var: Bu, bir oyuncu ya da insan olarak kim olduğumu değiştirmez. Söylediğim gibi, son dönemde kullandığım penaltıların iyi olmadığını kabul edecek kadar alçakgönüllüyüm. Dünya Kupası öncesindeki penaltı performansım çok iyiydi ama son zamanlarda aynı seviyeye ulaşamadım. Bunun üzerinde çalışmam, farklı şekilde antrenman yapmam gerekiyor” diye konuştu.

Related Topics

Penaltılarda yeniden başarıya giden yol

Brezilyalı oyuncu yalnızca şansının dönmesini beklemiyor; özgüvenini yeniden kazanmak için yoğun bir antrenman programına şimdiden başladı. Guimaraes, Arsenal'ın her antrenmanının sonunda yeni bir teknik geliştirmeye özel olarak zaman ayırdığını açıkladı. Bu çalışma kritik bir döneme denk geliyor. Arsenal pazar günü Liverpool'la karşılaşmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü Manchester City'nin Brighton'a yenilmesinin ardından Arsenal, galibiyetin kendisini Premier Lig'in zirvesinde rakiplerinden uzaklaştıracağını biliyor.

“Hayat durmuyor ve zorluklar gelmeye devam ediyor. Bu pazar bir maçımız daha var. Bunun beni etkilemesine izin verirsem yalnızca daha kötüye giderim. Bunun yerine durumu tersine çevirmem gerekmez mi? Hatalarımla olgunlaşmalı ve onlardan ders çıkarmalıyım. Penaltıları eskisi gibi kullanmaya devam etmemem gerektiğine zaten karar verdim. Bence en önemli şey, olabileceklerden korkmamak. O an geldiğinde hazır olmak için antrenmanda çalışmak gerekiyor” diye ekledi.

Reklam

Dünyanın en büyüklerinden ders çıkarmak

Guimaraes, futbolun en efsane isimlerinin bile penaltı noktasındaki baskıdan etkilenebildiğine dikkat çekti. Yazın Newcastle'dan transfer olan ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta iki gol atan Arsenal orta saha oyuncusu, son Dünya Kupası'ndan örnekler vererek kendi yaşadığı zorluklara da bu açıdan baktı.

“Artık her gün en az üç ya da dört penaltı kullanıyorum. Tekrar böyle bir durum yaşanırsa hazır olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratamam. Bunun olabileceğini biliyoruz. Dünya Kupası'nda Messi'nin, Mbappé'nin ve daha pek çok oyuncunun penaltı kaçırdığını gördük. Elbette böyle bir durumdan kaçınmayı tercih ederiz ama bir şeyler yolunda gitmediğinde bunu kabul edecek kadar alçakgönüllüyüm. Yapmam gereken, bir sonraki fırsat geldiğinde sorumluluk alıp onu boşa harcamamak için daha da çok çalışmak” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.