Artık her şey Atletico’ya transferi işaret ediyor! Arjantinli dünya şampiyonunun transfer sagası sürüyor

Fabrizio Romano'ya göre İspanyol dev kulübü şu anda Tottenham Hotspur'un 28 yaşındaki stoperi için 40 milyon euroyu aşan bir teklif hazırlıyor. İspanyol basınındaki haberlere göre oyuncunun kendisiyle de şimdiden anlaşma sağlandı. Ancak transfer resmen tamamlanmadan önce Atletico, Nahuel Molina ve Matteo Ruggeri ile yollarını ayırmak istiyor. Molina'nın adı Roma ile, Ruggeri'nin adı ise Aston Villa ile anılıyor.

Daha önce The Athletic, Tottenham ile Inter arasında bir anlaşma sağlandığını bildirmişti. Buna göre Spurs, 40 milyon euro tutarındaki teklifi kabul etmişti. Ancak görünen o ki Romero, Arjantinli vatandaşı Diego Simeone ile birlikte çalışabilecek olması ve kendisini daha yüksek bir maaşın beklediği iddiası nedeniyle Atletico'ya transferi tercih ediyor.

Bu arada Spurs, Arsenal'in sözde ilgisini kesin bir dille yalanladı. Gunners, sakatlanan savunma lideri William Saliba'nın yerine kısa vadede bir alternatif arıyor. Tottenham kaptanının Kuzey Londra'daki büyük rakibe transferi, 25 yıl önce Sol Campbell'ın sansasyonel geçişini hatırlatacaktı.

Cristian Romero, Tottenham taraftarlarını kızdırdı

Romero, geçen sezonun son bölümünde Tottenham taraftarlarının gözünden zaten düşmüştü. Kaptan o dönemde sakatlığı nedeniyle yoktu, Spurs ise son haftaya kadar Everton'a karşı oynanan maç öncesinde küme düşme tehlikesinin içindeydi. Romero, takımını bu kritik mücadelede tribünden desteklemek yerine, altyapısından çıktığı kulüp CA Belgrano'nun River Plate'e karşı şampiyonluk zaferini statta canlı izlemek için Arjantin'e gitmeyi tercih etti.

CFC Genoa, Juventus ve Atalanta'daki dönemlerinin ardından Romero, 2021'de Tottenham'a transfer olmuş ve burada ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri ve kaptan haline gelmişti. 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandı, Fransa'ya karşı oynanan final galibiyetinde 90 dakika sahada kaldı. Bu yılki Dünya Kupası'nda da Arjantin'in stoper hattındaki değişmez isimlerden biriydi.

Tottenham bu yaz savunmasını Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi ile zaten güçlendirdi.