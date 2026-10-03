Montella, şahsına yönelik eleştirilere ve görevden alınması yönündeki giderek yükselen çağrılara gösterişli bir sakinlikle yanıt verdi. 52 yaşındaki İtalyan teknik adam, Türkiye'nin cuma akşamı Liège'de Belçika'ya 3-0 yenildiği maçın ardından, "Mevcut eleştirilere çok fazla kulak vermek istemiyorum. Bu oyuncularla 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na gittik ve A Ligi'ne yükseldik" dedi.

Güçlü rakiplere karşı oynanan üç maçın ardından Montella'nın takımı, daha önce Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 mağlup olduktan sonra sıfır puan ve 1-8 averajla 1. Grup'ta son sırada yer alıyor.

Montella, "İstatistiksel olarak bakıldığında dengeli bir maçtı. Bu seviyede hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakip bunu affetmiyor" dedi. UEFA Uluslar Ligi'nin en üst klasmanına ait olmayı "ceza değil, ayrıcalık" olarak nitelendiren Montella, bunu gelişim için bir teşvik olarak gördüğünü söyledi.

Getty Images

Montella, Uluslar Ligi'nde kimlerden yoksundu?

Aslında Montella'nın takımı Belçika'da, skorun düşündürdüğü kadar ezici biçimde geride değildi. Türkiye, galibiyete ulaşan Belçika'ya kıyasla daha fazla şut çekti, rakip ceza sahasında daha fazla topla buluştu, daha fazla korner kazandı ve xG değeri de sadece çok az daha düşüktü. Belçika adına golleri Kevin De Bruyne (2) ve Romelu Lukaku attı. Montella'nın takımı, Fransa ve İtalya karşısında da neredeyse başa baş bir rakipti.

Ancak sonuçlar Montella'nın aleyhine açık biçimde konuşuyor; özellikle de geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası sırasında gözlenen tablo şimdi kesintisiz şekilde devam ettiği için: Türkiye kötü futbol oynamıyor, ancak hücumda ürkütücü derecede etkisiz bir görüntü veriyor ve maçları da azımsanmayacak sıklıkta bireysel hatalar nedeniyle kaybediyor.

Uluslar Ligi'nde buna ek olarak Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi iki mutlak üst düzey oyuncunun şu ana kadar hiç forma giyememesi durumu daha da zorlaştırdı. Liège'de Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun da kadroda yer almıyor.

Türk medyası ne talep ediyor ve hangi isimler gündemde?

Buna rağmen Türk basını Montella'nın görevden alınması çağrısı yapıyor. Hürriyet son yenilginin ardından, "Montella ile artık derhal yollar ayrılmalı. Ve artık hepiniz istifa edin ve gidin!" diye yazdı. "Montella'nın bu takıma verebileceği bir şey kalmadı. Türk futbolu kriz içinde."

A Spor'da "Arrivederci Vincenzo Montella!" denilirken, Fotomaç geçen pazartesi oynanan İtalya maçının ardından şu temennide bulunmuştu: "Evine git!"

Hürriyet, Eddie Howe ve Thomas Frank'ı da iki potansiyel halef olarak gündeme getirdi. Etkili günlük gazete, Dünya Kupası'ndaki grup aşaması vedasının ardından teknik direktörle yola devam edilmesini de zaten hata olarak nitelendirmişti.

Montella'nın Türkiye Milli Takımı teknik direktörü olarak karnesi nasıl?

Montella, Türkiye Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini neredeyse tam olarak üç yıl önce devraldı. Göreve üç galibiyetle başladı; bunlardan biri de Berlin'de DFB seçmesine karşı alınan ve büyük yankı uyandıran 3-2'lik galibiyetti.

Türkiye, Almanya'daki EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi; bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvadaki erken veda ise büyük bir olumsuz sürpriz olarak değerlendirildi. İtalyan teknik adam yönetiminde oynanan 39 maçın 21'ini kazanan Türkiye, 13 kez de mağlup oldu.