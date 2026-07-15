Artık gürültüyü bir kenara bırakmanın zamanı geldi… Maradona’nın kurbanından İngiltere’ye bir mesaj

İngiltere’nin efsanevi kalecisi Peter Shelton, 1986 Dünya Kupası’nda ülkesinin Arjantin’e karşı aldığı yenilgiyi anımsayarak, bugün Çarşamba akşamı oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde iki takımın karşılaşması öncesinde “Üç Aslanlar”a moral verici bir mesaj gönderdi.

76 yaşındaki Shelton, Meksika Dünya Kupası çeyrek finalinde Diego Armando Maradona’nın ünlü “Tanrı’nın Eli” ve “Yüzyılın Golü” olarak anılan iki golünü kalesinde gördükten sonra, o tarihi maçın en önemli simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Shelton, çeşitli vesilelerle bu anıların bugün bile hâlâ canını yaktığını dile getirmişti.

“X” platformundaki hesabından İngiltere oyuncularını maça odaklanmaya çağıran Shelton, şöyle yazdı: “Tüm gürültüyü bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Haydi İngiltere, odaklanma zamanı! Yarın Arjantin’i yenebilirsiniz… Bunu hak ediyoruz.”

Efsanevi kaleci, “gürültü” derken, iki milli takım arasındaki uzun geçmişin gölgesinde karşılaşma öncesinde yaşanan gergin atmosferi ve maçla ilgili Malvinas (Falkland) Adaları Savaşı’na dair tartışmaları kastettiğini belirtti. Her ne kadar Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ve oyuncuları, karşılaşmanın tamamen sportif bir çerçeve içinde kalması gerektiğini vurgulasa da.

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Shelton, siyasetin futboldan uzak tutulması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Stadyumun ve bu turnuvanın dünyayı birleştirdiğine her zaman inandım. Savaşlar ya da siyaset, bu güzel oyuna asla karışmamalı. Bunları stadyumun ve futbolun dışında tutun.”

Arjantinli TYC ağına göre, Shelton, 125 uluslararası maçla İngiltere milli takımında tarih boyunca en çok forma giyen oyuncu olarak kabul ediliyor ve bu maçlarda sadece 80 gol yedi. Ayrıca, Fransız Fabien Barthez ile eşit olarak, Dünya Kupası finallerinde 10 maçta kalesini gole kapatma rekorunu elinde tutuyor.

Shelton, kısa süre önce Dünya Kupası finallerinde en fazla maça çıkan İngiliz kaleci rekorunu kıran kaleci Jordan Pickford’u tebrik etmişti, ancak milli takımda oynadığı toplam uluslararası maç sayısı rekorunun sahibi hâlâ kendisi.

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