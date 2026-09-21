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imago-sport-1083519617.jpgAnadolu Agency
Daniel Buse
Çeviri:

"Artık futbolla neredeyse hiç ilgisi yok": Galatasaraylı Leroy Sane'nin sert faulü büyük olay yarattı

Süper Lig
Galatasaray
Trabzonspor - Galatasaray
L. Sane

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan dev maçın bitiş düdüğünün ardından Leroy Sane hakkında büyük tartışmalar yaşandı.

Eski Alman milli oyuncu, 71. dakikada skor 3-0’ken, Trabzonspor’un Atletico’nun eski, sert savunmacısı Stefan Savic’in çok sert faulüne maruz kaldı: Karadağlı oyuncu, depar atan Sane’ye yandan gelip açık tabanla kaval kemiğine bastı. Bunun karşılığında hakemden sarı kart gördü; bu da sonrasında tartışma yarattı, her ne kadar pozisyonun karşılaşmanın sonucu üzerinde muhtemelen daha büyük bir etkisi olmayacak olsa da. Trabzonspor, Mohamed Salah’ın hat-tricki sayesinde 4-0’lık sürpriz derecede net bir galibiyetle lideri mağlup etti.

"Benim için bu net şekilde kırmızı kart. Pozisyon o kadar açık ki, neredeyse futbolla artık hiçbir ilgisi yok", dedi eski hakem Bülent Yıldırım Türk televizyonunda. "Sane ayağını çekmemiş olsaydı kırılırdı", sözleriyle görüşünü basitçe açıkladı.

Ona bir başka eski hakem olan Seçim Demirel de destek verdi: "Ben de kırmızı kart ve VAR incelemesinin gerekli olduğu görüşündeyim", dedi. Video Yardımcı Hakem ise diğer tarafta devreye girerek maçın sonuna kısa süre kala Galatasaraylı Lesley Ugochukwu’ya verilen sarı kartı kırmızıya çevirdi (87.).

Süper Lig’de zirvede son durum ne?

Galatasaray, Trabzon’daki yenilgiyle Süper Lig’de liderliği kaybetti: Son şampiyon, pazar günü Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden Diyarbakır ekibi sürpriz takım Amed SFK’nin gerisine düştü.

Leroy Sane, Gala’daki zor geçen ilk sezonunun ardından bu sezon şu ana kadar yedi resmi maçta 374 dakika süre aldı. İlk skor katkısını ise hâlâ bekliyor.

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