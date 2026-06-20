"Artık Fas'ın ne kadar muhteşem olduğunu anladılar"… Senegalli oyuncular, ABD'deki otellerden son derece memnuniyetsiz!

Senegal, Salı günü şafak vakti Norveç ile oynayacağı kritik maç öncesinde, 2026 Dünya Kupası’ndaki şansını tehlikeye atan ciddi bir iç kriz yaşıyor. Basında yer alan haberlere göre, Senegal Futbol Federasyonu oyuncuların alacaklarını ödemekte başarısız oldu ve “Teranga Aslanları”nın koşullarında ciddi bir bozulma yaşandı.

"Sport News Africa" sitesi, Senegal Futbol Federasyonu'nun, milli takımın 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılımından elde ettiği büyük miktardaki paraya ve 2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanmasıyla ilgili devasa mali ödüllere rağmen, oyunculara ödenmesi gereken primleri ödemediğini belirtti.

Bu mali kriz, olabilecek en kötü zamanda ortaya çıktı; zira Senegal milli takımı, "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan ve Fransa, Senegal, Norveç ve Irak takımlarının yer aldığı 1. Grubun açılış turunda Fransa'ya karşı 1-3'lük hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyetin ardından, eleme turlarındaki kaderini belirleyebilecek Norveç ile oynayacağı neredeyse eleme niteliğindeki maça hazırlanıyor.

Senegal milli takımı, Fransa karşısında ilk yarıda güçlü bir performans sergilemişti; ancak ikinci yarıda teknik direktör Babi Thiao’nun oyuncularının savunması çöktü ve 3-1 mağlup oldular. Bu sonuç, Norveç maçı öncesinde takımın üzerine büyük bir baskı yarattı; zira bu maçta alınacak bir mağlubiyet, eleme turlarından neredeyse elenmek anlamına gelebilir.

Kriz sadece mali boyutla sınırlı kalmadı, milli takımın lojistik koşullarını da kapsadı. Birçok oyuncu, konaklama için ayrılan otelin seviyesinden şiddetli bir şekilde şikayet etti; bu otel, "çok daha düşük" olarak nitelendirildi.

Dikkat çeken bir gelişme olarak, Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımla birlikte olan baş aşçı bu seyahatte takıma eşlik etmedi. Bu durum, kendilerine sunulan yemeklerin kalitesinin yetersizliğinden şikayet eden oyuncuların hoşnutsuzluğuna yol açtı; oyuncular, yemeklerin düşük kalitesini protesto etmek amacıyla dışarıdaki restoranlardan yemek sipariş etmekten çekinmediler.

Sadece 6 ay arayla düzenlenen iki turnuva arasındaki bu bariz muamele farkı, Senegal Futbol Federasyonu’nun mali ve idari yönetimi hakkında büyük soru işaretleri uyandırdı; özellikle de bu tür krizler, uzun yıllardır Senegal milli takımı için alışılmadık bir durumdu.

Bundan da daha ciddi olan ise, teknik direktör Babi Thiaw’ın kendisinin de karmaşık bir hukuki ve mali durumla karşı karşıya olmasıdır; zira Senegal Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi sona ermiş olup, şu anda geçerli bir sözleşme olmaksızın görevine devam etmektedir. Ayrıca, kendisine ödenmemiş 5 aylık maaşını talep ediyor; bu, milli takımı başarıyla Dünya Kupası finallerine taşıyan teknik direktöre karşı federasyonun açık ve bariz bir ihmali olarak görülüyor.