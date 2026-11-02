Fildişi Sahilli Yan Diomande, roket gibi goller kaydedip fırsatlar yaratarak gösterdiği etkileyici performansın ardından kendisini Real Madrid'in ilk on birinde vazgeçilmez bir unsur haline getirdi. İlk on bir olarak başladığı yedi maçta takımın 7 galibiyet almasına katkı sağlayan oyuncu, Vinicius Junior'ın yokluğunu telafi etme becerisini de ortaya koydu.

İspanyol "As" gazetesine göre, Diomande daha önce Leganes'teki deneyiminde cesaretini, Leipzig'de rakiplerini çalımlama yeteneğini ve her iki kanattan da hücumları sonuçlandırma becerisini göstermişti. Ancak kendisi hakkında bilinmeyen ve kendine sakladığı şey, sağ ayağında yalnızca estetik görüntüsüyle değil, büyük gücüyle öne çıkan roket gibi bir şutunun bulunmasıydı.

Fildişi Sahilli oyuncunun etkisi bireysel parlaklığın sınırlarını aşıyor; zira Real Madrid, onun ilk on bir olarak yer aldığı yedi maçın tümünü kazandı. Takım bu sezon en iyi seviyesini ortaya koyarken, Diomande de bunun en önemli motor güçlerinden biri sayılıyor.

Diomande'nin son üç golü güçlü, roket gibi şutlarla geldi. Sevilla'ya karşı 4-1 kazanılan maçta ceza sahasının kenarından sağ ayağıyla bir gol kaydetti; ardından aynı skorla sonuçlanan Leipzig maçında da bunu tekrarladı, ancak bu kez biraz daha uzak mesafeden ve daha yüksek bir zorluk derecesiyle, topu havadayken vurarak.

Santander'de attığı son golü ise önceki iki golün özelliklerini bir araya getirdi; birincisi gibi uzak mesafeden, ikincisine benzer bir teknik zorlukla geldi. Bu manzara, oyuncunun zihni ve bedeni mükemmel şutu bulmak için birlikte gelişiyormuş gibi görünüyordu.

Gol, adeta bir sanat eseri gibiydi; zira oyuncu topu 19 metre mesafeden, saatte 120,2 kilometre hızla ve saniyede 3,3 devirlik bir dönüşle, son derece isabetli bir şekilde Agirrezabala'nın ağlarına gönderdi.

Diomande'nin seviyesi, uzun milli ara döneminin ardından belirgin biçimde yükseldi. Bu dönemde Fildişi Sahili Milli Takımı ile güçlü bir çıkış için hazırlandığını göstermişti.

O günden bu yana oyuncu 6 gole katkı sağladı; 3 gol kaydetti ve aynı sayıda asist yaptı, her fırsatta imzasını atmasının yanı sıra takımının oyununa daha fazla tehlike kattı.

Çalım sayısında onu geçebilen tek isim, 39 çalımla Kylian Mbappe oldu; Diomande ise 34 çalım yaptı. Üstelik Fransız yıldız sahada 512 dakika daha fazla süre aldı.

Diomande'nin Real Madrid'in mevcut dirilişinin bir sebebi mi yoksa sonucu mu olduğu, hangisinin diğerinden önce geldiğini herkesin kendi kararına bırakacağı bir konu. Ancak kesin olan şu ki, Fildişi Sahilli oyuncu, eğer bu planları arasında belirlediği hedeflerinden biriyse, Vinicius Junior'ın ceza nedeniyle ligden uzun süreli yokluğunu büyük bir başarıyla değerlendiriyor.

Vinicius'un neredeyse hiç rakipsiz biçimde tekeline aldığı sol kanat, artık Diomande'nin en iyi seviyesini gösterdiği ve en etkili performanslarını sergilediği alan haline geldi. Fildişi Sahilli oyuncunun son üç müthiş golü, sol kanat mevkisinde oynamasının ardından geldi; bu da ona sağ ayağıyla şut çekmek için ideal konumlanma imkânı sağladı.

Tehlikesi yalnızca gol kaydetmekle sınırlı değil, rakipleri tehdit eden başka hücum pozisyonları yaratmaya da uzanıyor. Nitekim maçın 5. dakikasında, Real Madridli oyuncular 25 numaralı oyuncu lehine penaltı talep etti; çünkü Mantilla tarafından üzerine basıldı. Ancak hakem Munuera Montero temasın etkisini sınırlı bulup faul çalınmasını gerektirmediğine karar verdi. Bu durum, Diomande'nin tehlike yaratma konusundaki süreklilik arz eden becerisini de ortaya koyuyor.

Teknik direktör için ölmek

Mourinho, Diomande'ye forma şansını aceleye getirmeden, kademeli olarak tanıma konusunda özen gösterdi. Yine de yeni oyuncusuna karşı duyduğu beğeniyi, oyuncu ilk kez sahaya çıkmadan önce bile, onun takıma hangi ruhla katıldığından söz ederek ortaya koydu; zira oyuncunun teknik direktörü için "ölmeye" hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Birkaç gün sonra Portekizli teknik direktör şöyle dedi: "Sözlere birebir takılmadan söylemem gerekirse, bu ifade hoşuma gidiyor. Grup ve Real Madrid için ölmesini tercih ederdim, ama çalışma grubundan ve kulüpten söz ederken adımı andığında ne demek istediğini biliyorum. Söylemesi kolay, ama bunu eyleme dökmek çok daha zor."

Diomande bu sözleri eyleme döktü; gerek hücum görevleriyle gerekse gerektiğinde topu geri kazanmak için geri dönerek, ışıkların altında görünmekten çok fedakârlık ruhunu yansıtan görevler üstlendi.

Bu durum, Mourinho için büyük bir güven kaynağı oluşturuyor; zira Portekizli teknik direktör, maçın zorlu bir savunma çabası gerektirdiği anlarda bile Diomande'nin görevlerini yerine getirdiğini biliyor.

Portekizli teknik direktöre, genç Fildişi Sahilli oyuncu ile Bellingham'ın ortaya koyduğu büyük savunma çabası sorulduğunda, yüzünden gurur okunuyordu ve şöyle dedi: "Hücum eğilimi daha baskın olan oyuncular savunma tarafında büyük çaba harcadığında, bu gruba olumlu bir mesaj gönderir."

Bu mesaj, daha sonra sahalara dönecek olan Vinicius için ayrıca önem taşıyor; çünkü Vinicius, ligde en erken 29 Kasım'dan önce yeniden forma giyemeyecek.