Liverpool savunmacısı Ronald Araujo, depresyonla mücadelesini çarpıcı ve içten sözlerle anlatarak kendisini futboldan uzaklaşmaya zorlayan bir “dayanma noktasına” geldiğini açıkladı. Barcelona'dan kiralık olarak Anfield'da bulunan Uruguaylı millî futbolcu, İspanya'da geçirdiği dönemde profesyonel futbolun baskısı ve kişisel sorunlarının kendisi için başa çıkılamaz hâle geldiğini itiraf etti.

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Kırmızı kartın tetiklediği süreç ve futbola ara

27 yaşındaki futbolcu, geçen kasım ayında Barcelona'da oynarken depresyona sürüklenmeye başladı. Uzun süredir yaşadığı sorunlar, Stamford Bridge'de Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından doruk noktasına ulaştı. Maç sonrasında ailesine korkunç ölüm tehditleri yöneltilmesi, savunma oyuncusunu kötüleşen ruh sağlığıyla nihayet yüzleşmeye itti.

Durumunun ciddiyetini fark eden Araujo, futbola geçici olarak ara verdi. Barcelona'dan uzak geçirdiği bir aylık süreçte Hristiyan inancından büyük destek aldı ve saha dışına uzanan karmaşık sorunlarını ele almak için ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışmaya başladı.

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En karanlık anlarında yardım aramak

The Times gazetesinden Paul Joyce'a konuşan Araujo, yaşadığı ağır duygusal süreci anlattı. 27 yaşındaki stoper, futbola duyduğu tutkuyu yeniden bulabilmek için geçici olarak bırakmasının gerekli olduğunu açıkladı.

“Çok zor bir dönemdi,” diyen Araujo, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir adım geri atmam gerektiğini hissettim. Uzun zamandır kendimi iyi hissetmiyordum ve en sevdiğim şey olan futboldan keyif almıyordum.”

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Uruguaylı futbolcu, yenilmez görünmeye çalışmaktan vazgeçmenin önemini vurgulayarak Stamford Bridge'de yaşananların uzun süredir devam eden kişisel sorunlarında yalnızca bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti. “Yardım istemem, yalnızca en yakınlarımla değil, uzmanlarla da konuşmam gerektiğini fark ettim,” diye ekledi. “Bazen her şeyi içine atıp güçlü görünmeye çalışıyorsun. Ama hayatta yaşadıklarını anlatman ve içini dökmen gerekiyor.”

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Geçen sonbaharda Barcelona kadrosundan neden aniden ayrıldığını da şöyle açıkladı: “Stamford Bridge'de kırmızı kart gördükten sonra bu kararı verdim çünkü bu, kırılma noktasıydı. Artık devam edemiyordum ama bunun nedeni tek bir olay değildi. Özellikle özel hayatımda birçok şey birikmişti ve bunlarla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum.

“Bazen insanlar genelleme yapıp futbolcular çok para kazandığı için acı çekemeyeceğimizi ya da zorluk yaşayamayacağımızı düşünüyor. Ama biz de herkesle aynı şeyleri yaşıyoruz. Hayatta futboldan daha fazlası var.”

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Futbol dünyasında daha geniş bir tartışmanın başlaması

Araujo'nun yaşadıklarını açıkça anlatması futbol dünyasında derin bir karşılık buldu. Futbola ara vermesinin ardından Barcelona'nın teknik ekibi ve takım arkadaşları ona koşulsuz destek verdi. Yaşadığı kırılganlığı kamuoyuyla paylaşması, dünyanın farklı yerlerindeki meslektaşlarını da kendi gizli mücadelelerini onunla özel olarak paylaşmaya teşvik etti.

“Farklı liglerden birçok oyuncu benimle iletişime geçti. Bunu takım arkadaşlarımla konuştuğumda da görüyorum; yalnızca Liverpool'da değil, millî takımda da,” diyen Araujo, şöyle devam etti: “Zor dönemlerden geçen çok sayıda oyuncu var ama bunu kamuoyu önünde konuşmaktan korkuyorlar. İçini dökmek önemli çünkü kendini daha iyi hissetmeye o zaman başlıyorsun.”

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Merseyside'daki kiralık döneminde yeniden iyi bir performans sergileyen savunma oyuncusu, verdiği o kritik aranın hem kariyerini hem de sağlığını kurtardığını düşünüyor. “O arayı vermek hayatımda aldığım en iyi karardı,” dedi. “Bugün kendimi iyi hissediyorum, mutluyum ve futboldan yeniden keyif alıyorum. Bu da sahaya yansıyor. Artık neler yapabileceğimi yeniden gösterebiliyorum.”

İki ülkede lig maçlarına odaklanma

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Ruh sağlığı artık çok daha iyi durumda olan Araujo, Liverpool'un Premier Lig'de üst sıralarda yer alan Brighton'ı ağırlamaya hazırlandığı dönemde etkileyici formunu sürdürmek isteyecek. Öte yandan bonservisini elinde bulunduran Barcelona'yı da pazar gecesi büyük bir sınav bekliyor: Katalan ekibi, merakla beklenen El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'le karşılaşmaya hazırlanıyor.