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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Çeviri:

Artık daha temkinli konuştuğu için mi? Freiburg’un gözden çıkardığı kaleci Noah Atubolu’nun transferi galiba şekilleniyor

Bundesliga
Transfers
Freiburg
SSC Napoli
AFC Bournemouth
Marseille
N. Atubolu

Noah Atubolu’da sonunda bir transferin yolu açılıyor gibi görünüyor.

Noah Atubolu’nun ayrılma isteğinin önünde SC Freiburg’da artık muhtemelen hiçbir engel kalmadı. kicker’in aktardığına göre kaleci için Olympique Marsilya, Napoli ve AFC Bournemouth’tan teklifler var. Bundesliga ekibi, file bekçisinin ayrılığını kolaylaştırmak ve tribünde yedek kalacağı bir rolü önlemek adına, görüşülen bonservis paketinde buna göre uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kulüp, altyapısından yetişen oyuncu için başlangıçta konuşulan 20 milyon euro yerine artık 15 milyon euro talep ediyor.

Kalecinin kendisi de muhtemelen daha temkinli bir ton tutturmuş durumda: Atubolu birkaç ay önce Premier League yönünde net bir eğilim ortaya koymuşken, transfer görüşmelerinde yaşanan belli bir hayal kırıklığının ardından şimdi İtalya Serie A’da bir görevi de değerlendirmeye alıyor. Bild ve Gazzetta dello Sport’a göre menajerlik ekibi hafta içinde görüşmeler için Napoli’ye gitti.

Atubolu’ya Napoli’de de Olympique Marsilya’da olduğu gibi bir numara rolü işaret ediliyor. Ancak Güney İtalya ekibindeki durum daha karmaşık görünüyor, çünkü Azzurri kısa süre önce Vanja Milinkovic-Savic’in bonservisini kalıcı olarak aldı.

Noah Atubolu FreiburgGetty Images

Freiburg’un Noah Atubolu’su nereye transfer olacak?

29 yaşındaki oyuncu geçen yıl burada Torino’dan kiralık olarak forma giydi; bunun için zaten 15 milyon euroluk bir ücret ödenmişti, şimdi ise 6 milyon euro tutarındaki satın alma zorunluluğu devreye girdi.

İtalya’dan ilgi gösteren bir diğer kulübün de Juventus olduğu belirtiliyor. Bianconeri’de Freiburg doğumlu kaleciyi Michele Di Gregorio ile bir rekabet bekliyor. Marco Rose’un çalıştırdığı Premier League kulübü AFC Bournemouth’ta ise onu, geçen sezonun birinci kalecisi Djordje Petrovic ile kaleyi koruma yarışı bekliyor.

Mevcut birinci kalecinin, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Sport-Club’dan ayrılmak istediği ise uzun süredir biliniyor. Freiburg, 22 yaşındaki Mio Backhaus’u onun yerine düşünülen halefi olarak kadrosuna kattı.

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