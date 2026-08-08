VfB Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß, bir kez daha ısrarla takviye talebinde bulundu. Geçen yıl da kendi kadro planlamacılarına yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Hoeneß, Grassau’daki hazırlık kampı sırasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında Bilal El Khannouss’a yönelik iddia edilen ilgi hakkında, "Bir teknik direktörün hedefi her zaman en iyi oyuncularını takımda tutmak olmalı. Billy kuşkusuz bizim en iyi oyuncularımızdan biri" dedi.

Kısa süre sonra daha genel bir değerlendirme yapan teknik adam, "Biz bir Şampiyonlar Ligi sezonu oynuyoruz. Burada mesele, bu kulvarda da güçlü bir şekilde başlangıç yapabilmemiz. Bu yüzden, elimizdeki gücü kaybetmek yerine buna güç katmamızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hoeneß’in bunun nasıl olması gerektiğine dair de net bir fikri var. "En ideali, hâlâ geliştirilmesi gereken değil, potansiyeli zaten ortaya çıkmış oyuncular. Umarım hâlâ harekete geçeriz. Çok fazla zaman kalmadı ve hazırlık döneminin büyük bölümü de geride kaldı. Bu yüzden güçlü bir kadroyla başlangıç yapmayı başarabilmemiz yönündeki isteğim büyük" dedi.

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Sebastian Hoeneß 2025’te de memnun değil

Sportif yönetim, Sportif İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fabian Wohlgemuth ve Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Wehrle öncülüğünde şu ana kadar Leo Sauer, Tim van der Leij, kaleci Marius Funk ve orta saha oyuncusu Grischa Prömel’i Neckar’a getirdi. Buna rağmen hücum hattında açık şekilde takviye ihtiyacı bulunuyor.

Stuttgart ekibi, santrfordaki merkezi pozisyon için Dzenan Pejcinovic konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak oyuncunun kulübü VfL Wolfsburg ile bonservis bedeline ilişkin görüşmeler zorlu ilerliyor.

Hoeneß’in baskıyı karar vericiler üzerinde artırması, geçen yıl yaşananları güçlü şekilde hatırlatıyor. Teknik adam, Nick Woltemade kulüpten 90 milyon euroya kadar ulaşan rekor bir bonservis bedeliyle Premier League ekibi Newcastle United’a giderken, daha geçen yıl kadro yapılanmasına yönelik ciddi rahatsızlığını dile getirmişti.

VfB Stuttgart, Nick Woltemade için iki yeni oyuncu aldı

Borussia Mönchengladbach ile oynanan o dönemki iç saha maçından önce Hoeneß hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi: "Gerçek şu ki bu bizim için ağır bir kayıp. Geçen yaz hayata geçirmek istediğimiz bazı şeyler belirlemiştik. Ve çok net söylemeliyim ki, Nick’in transferinden önce de bu şeyleri hayata geçirmeyi tam olarak başaramamıştık. Kadro, planlandığı durumda değil."

Rekor gelir de o dönemde teknik adamı yatıştırmadı: "Elbette ortada finansal bir durum var. Ama sportif sorumluluk teknik direktörde."

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Ardından başlayan yedek arayışı çalkantılı geçti. Forvet Hyeon-Gyu Oh konusunda KRC Genk ile öncelik verilen anlaşma son anda başarısız oldu. Saatler süren görüşmelerin ardından sağlık kontrolü, VfB’de kalan şüphelere neden oldu; ayrıca bonservis beklentileri arasında da büyük fark vardı.

2025 yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala Svabyalılar, bir gün önce kanat forvet Badredine Bouanani’nin yaklaşık 15 milyon euro karşılığında OGC Nice’ten transfer edilmesinin ardından, son olarak Bilal El Khannouss’u Leicester City’den kiralayarak karşılık verdi.