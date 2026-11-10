Bayern Münih’in efsane kalecisi Sepp Maier, tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer’e 2026-27 sezonunun sonunda eldivenlerini asma çağrısında bulundu. Bu tavsiye, 40 yaşındaki Neuer’in cumartesi günü Mainz karşısında alınan 2-1’lik Bundesliga galibiyetinde sağ ayağındaki tendonun kısmen yırtılmasının ardından geldi.

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Alman efsaneden yazın emeklilik tavsiyesi

Maier, birlikte Dünya Kupası'nı kazandığı Neuer'in artık başaracak bir şeyi kalmadığını düşünüyor. Tekrarlayan fiziksel sorunlar, Allianz Arena'daki kariyerini sekteye uğratıyor. Son sakatlığını 7 Kasım'da ilk yarıda yaşayan deneyimli kaleci, bu sezon daha önce de birçok maç kaçırmıştı. Bu nedenle 23 yaşındaki yedeği Jonas Urbig, sezon boyunca şimdiden sekiz maçta forma giydi.

Fiziksel yıpranma deneyimli kaleciyi zorluyor

Eski Almanya birinci kalecisi, son kararın Bayern kaptanına ait olduğunu vurgulasa da libero kaleciliğin öncüsü olan Neuer'in artık yaşının etkilerini hissettiğini düşünüyor.

Sport1 tarafından Neuer'in gelecek yazdan sonra da oynamak için kendisinden tavsiye istemesi hâlinde ne söyleyeceği sorulan Maier, şu yanıtı verdi: “Ona, ‘Artık bırak, Manu!’ derdim. Futbola inanılmaz katkılarda bulundun, kazanılabilecek her şeyi kazandın ve artık kimseye kanıtlayacak bir şeyin yok.

“Manuel inanılmaz bir kariyere sahip ve kalecilikte devrim yarattı. Ama bir noktadan sonra vücudunuz artık istediğiniz gibi dayanmıyor. Manuel Neuer bile o anın gelmesini engelleyemez.”

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Kaleci hiyerarşisi yakında netleşmeli

Urbig'in kulübün uzun vadeli halefi olarak görülmesi, Neuer'in sahalardan uzak kalacağı bu dönemde genç kalecinin hemen birinci kaleci yapılması yönündeki çağrıları artırdı.

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Bu tartışmaya değinen Maier, şöyle devam etti: “Bir noktada o adımı atmak gerekiyor. Manuel 40 yaşında, Jonas Urbig ise Bayern Münih'in geleceği. Ama Manuel'i de bir kenara atamazsınız. Sağlıklıysa ve iyi performans gösteriyorsa oynamasına izin verilmeli. Ancak Bayern'in er ya da geç net bir karar vermesi gerekiyor. Sürekli bir ileri bir geri gidilmesi iki kalecinin de yararına değil.

“Manuel tamamen sağlıklı olduğunda onu hâlâ en iyi kalecilerden biri olarak görüyorum. Deneyimi, sahadaki varlığı ve oyun anlayışı gerçekten olağanüstü. Ama asıl soru şu: Artık ne sıklıkla tamamen sağlıklı olabiliyor? Vücudunuz artık ayak uyduramıyorsa dünya çapında bir kaleci olmanızın faydası yok. Jonas Urbig de iyi iş çıkarıyor. Onu da hafife almamak gerek.”

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Kış arası beklenen dönüşü geciktiriyor

Neuer'in altı hafta ile iki ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da 2026'nın geri kalanında forma giymesini fiilen imkânsız kılıyor. Geleceğine ilişkin görüşmelerin yoğunlaşacağı Ocak 2027'de, Bundesliga'nın kış arasından sonra dönmesi öngörülüyor. Bu sırada Urbig, birinci kaleci formasını kalıcı olarak alabileceğini göstermek için kalede daha uzun süre görev yapma fırsatı bulacak.