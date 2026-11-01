Erik ten Hag ile Cristiano Ronaldo arasında uzun süredir devam eden gerilim, eski Manchester United teknik direktörünün Portekizli yıldızın düşüşüne ilişkin sert değerlendirmesinin ardından yeniden alevlendi. Old Trafford'da birlikte geçirdikleri çalkantılı dönemi değerlendiren Hollandalı teknik direktör, beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun birkaç yıldır en üst düzeyde performans gösteremediğini öne sürdü.

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Ten Hag, Ronaldo'nun düşüşünün yıllar önce başladığını iddia etti

Ten Hag ile Ronaldo arasındaki ilişki, Manchester United'ın yakın tarihindeki en tartışmalı konulardan biri olmaya devam ediyor. Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği ve Hollandalı teknik direktöre saygı duymadığını açıkça söylediği çarpıcı röportajın ardından Kasım 2022'de kesinleşen, kulüpten olaylı ikinci ayrılığının üzerinden yıllar geçti. Ten Hag ise forvetin fiziksel kapasitesine ve dünya futbolundaki konumuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Ten Hag, ESPN'e verdiği röportajda, “Oyuncular onun için çalışmak istiyordu ve ona hayranlık duyuyordu çünkü tüm zamanların en büyüklerinden biri” dedi. “Ama son yedi ya da sekiz yıldır artık gerekeni yapamıyor. Juventus'tan itibaren onun için her şey bitti.”

Fiziksel zorluklar ve Premier League'in gereklilikleri

Ten Hag'ın eleştirisinin merkezinde, Ronaldo'nun Carrington antrenman tesislerinde gereken zorlu fiziksel hazırlık standartlarına uyum sağlayamadığı ya da sağlamak istemediği yönündeki görüşü vardı. Hollandalı teknik direktörün Ronaldo'nun üst düzey kariyerinin fiilen Juventus'ta sona erdiği iddiası, forvetin Real Madrid'den ayrıldıktan sonraki performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Ronaldo, Torino'da geçirdiği dönemde 134 maçta 101 gol kaydetti; iki Serie A şampiyonluğu, bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana kupası kazandı. Ardından Al-Nassr formasıyla 154 maçta 131 gol attı ve bir Suudi Pro Ligi şampiyonluğu elde etti.

Ten Hag, “Man United'da göreve başladığımda ona nasıl oynayacağımızı ve bu oyunda rolünün ne olacağını anlattım” dedi. “Ama sonuçta sahada gerekeni yapmalısınız. O ise artık her gün her şeyini vermek ve en üst düzeyde antrenman yapmak için acıya dayanarak kendini zorlayamıyordu. Premier League'de oynayacak fiziksel durumda değilseniz hiç şansınız yok.”

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Ronaldo'nun her zaman kendini işine adamasıyla tanınıp tanınmadığı sorulduğunda Ten Hag şu yanıtı verdi: “Evet, yarattığı izlenim buydu. Ama artık bunu yapamıyordu. Ona ne gerektiğini gösteriyorsunuz, o da bunu biliyor ve karşısına sağlam gerekçelerle çıkıyorsunuz.”

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Ronaldo'nun az süre alması, 2022-23 sezonunun ilk yarısı boyunca önemli bir tartışma konusuydu. Ayrılmadan önce Ten Hag yönetiminde yalnızca üç Premier League maçına ilk 11'de başladı. Teknik direktör, bu durumun tamamen performansa ve takımın ihtiyaçlarına bağlı olduğunu savunuyor.

Ten Hag, A takımın başında vermek zorunda kaldığı zor kararları şöyle anlattı: “Hayır, [yeterince iyi olmadığımı] söylemiyor çünkü kanıtlar çok açıktı. Dolayısıyla bir seçim yapmak zorundaydı. O noktada kulübün ve takımın çıkarları için en iyi kararı vermem gerekiyordu. Onu ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum ama bu çabayı gösterip göstermemek kişinin kendi seçimi. Bunu yapmak istemiyorsanız takımın çıkarları doğrultusunda farklı kararlar vermem gerekir. Gördüğümüz de buydu.”

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Manchester'daki ayrılığa Ronaldo'nun bakışı

Ten Hag fiziksel duruma ve taktiksel katkıya odaklanırken Ronaldo, kendisine saygı gösterilmediği düşüncesini sürdürüyor.

Ronaldo, ilişkilerinin bozulduğu dönemi değerlendirirken, “Bana, her şeyi isteyen üst düzey oyuncuların, kilit oyuncuların üç dakika oynayacağını söylemeyin” demişti. “Hadi ama, daha önce sürekli bana saygı duyduklarını, şunu yaptıklarını, bunu yaptıklarını söyledikten sonra bu kabul edilemez. Bana göre bu saygı değildi. Pişman olduğum o kararı bu yüzden verdim. Durum için takım arkadaşlarımdan özür diledim, Instagram'da bir paylaşım yaptım, stadyumdan ayrıldığım için pişmanım. Takım arkadaşlarım ne hissettiğimi biliyor, onlardan özür diledim ama aynı zamanda oyuna girmeme kararından pişman değilim.”

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Teknik direktörle yaşadığı gerilimi daha ayrıntılı anlatan Portekizli forvet, karşılıklı saygı konusundaki tutumunu yineledi: “Teknik direktör bana saygı göstermedi. İlişkimizin böyle olmasının nedeni bu. Basına sürekli benimle görüştüğünü, benden hoşlandığını, falan filan söylüyor ama bunlar sadece basın için. Yüzde 100. Bana saygı duymuyorsan ben de sana asla saygı duymam.”