"Artık bağırmıyor ya da itiraz etmiyor!": Madrid derbisi, "hayalet Vinicius" yıldızlığının tabutuna yeni bir çivi daha çaktı

Bir basın raporu bugün pazar günü, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a, kraliyet takımının Madrid derbisinde Atletico Madrid karşısında La Liga'da 2-1 yenilmesinin ardından yüklendi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid'in aynı sayıda oyuncuya sahip olmasına rağmen derbi maçına yakışır bir performans sergileyemediğini ve ikinci yarının başında penaltı ile Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından tamamen çöktüğünü yazdı.

Grimaldo'nun penaltısı, kayda değer bir direniş göstermeyen Real Madrid'in kaderini belirledi ve takımı her şeyden yoksun bıraktı: ne oyun, ne kişilik, ne mücadele ruhu, ne de oyuncular.

Metropolitano Stadı'nda Vinicius, Mbappe ve Bellingham'dan oluşan hücum üçlüsü tamamen ortada yoktu.

Takımın geri kalanından kopuktular, topsuz alanda katkı sağlamaktan aciz kaldılar ve hiçbir şekilde hücum tehdidi oluşturamadılar. Zafere ulaşamadan büyük bir hüzünle derbiye gölge düşüren üç hayaletti onlar.

Brezilyalı, 2021 ile 2024 yılları arasında herkesi büyüleyen ve Real Madrid'in hücum lideri olarak yerini sağlamlaştıran o oyuncu değil artık.

Performansındaki düşüş aylardır sürüyor ve daha önce onu ayırt eden asi ve sıra dışı kişilikten hiçbir iz kalmadı. Hatta artık ne itiraz ediyor, ne rakiplerine kafa tutuyor, ne de rakip takımların taraftarlarına meydan okuyor.

Mourinho, 7 numaralı oyuncunun hâlâ en iyi seviyesinden uzak olduğunu bilmesine rağmen onu tercih etmeyi sürdürdü, ancak gerekçeleri artık zayıflamaya başladı. Çünkü fırsat üretmiyor, rakibe baskı yapmıyor ve takım arkadaşlarının performansını iyileştirmiyor.

Portekizli teknik direktörün, Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından takımı yeniden düzenlemek için Vinicius'u (ve Güler'i) feda edip Mbappe ile Bellingham'ı sahada tutmaktan başka çaresi yoktu.

Real Madrid sayıca eksik oynadı ve karşılaştığı direniş yoksunluğundan memnun olan Atletico Madrid'in elinde birer kuklaya dönüştü. Barcelona ile aralarındaki altı puanlık fark bile Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in asıl sorunu değil; zira Mourinho, son yıllarda takımın başına bela olan temel kusurları nokta nokta tekrarladı.

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