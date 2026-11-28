Wesley Fofana, bazı Chelsea taraftarlarından aldığı nefret dolu, hakaret içeren ve ırkçı mesajlara tepki gösterdi. Cuma günü Nottingham Forest'a karşı alınan 3-2'lik yenilginin ardından X hesabı erişilemez hâle geldi. YouTube'da verdiği tartışmalı röportaj nedeniyle topa her dokunduğunda yuhalanan ve bir penaltıya sebep olan 25 yaşındaki oyuncu, performansının tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

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Forest karşısındaki kâbusun ardından Fofana'nın X hesabı erişilemez hâle geldi

Fofana, cuma günü Nottingham Forest'a karşı alınan 3-2'lik yenilgi sırasında Chelsea taraftarlarından gelen yoğun hakaretlerin ardından X hesabını silmiş gibi görünüyor. football.london'ın haberine göre, profiline girenler artık şu mesajla karşılaşıyor: "Bu hesap mevcut değil. Başka bir hesap aramayı deneyin."

The Sun, 25 yaşındaki oyuncunun hesabını kalıcı olarak mı sildiğinin yoksa yalnızca devre dışı mı bıraktığının belirsizliğini koruduğunu, Instagram profilinin ise hâlâ aktif olduğunu belirtiyor. City Ground'da topa her dokunduğunda yuhalanan Fofana'ya deplasman tribününün bazı bölümleri "Defol git Fofana, burada istenmiyorsun" diye tezahürat yaptı.

Fofana, hakaretler karşısında sessizliğini bozdu

Maçın ardından Instagram'da uzun bir açıklama yayımlayan Fofana, Football365'in aktardığına göre şunları yazdı: "Bazı Chelsea taraftarlarının nefret dolu, hakaret içeren, hatta ırkçı mesajlar göndermeye devam edeceğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse artık alıştım. Bu noktada beni artık şaşırtmıyor."

"Performansımın sorumluluğunu üstleniyorum ama insanların futbolcuların da insan olduğunu anlaması gerekiyor" diye devam eden Fofana, şunları ekledi: "Eleştiri futbolun bir parçası, bunu anlıyorum. Ama ırkçılık ve kişisel hakaretler bambaşka şeyler. Bana bir insan olarak saldırmadan futbolumu eleştirebilirsiniz."

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Röportaj tartışması ve pahalıya mal olan penaltı

Tepkilerin nedeni, Fofana'nın Fransız YouTuber Zach Nani'ye izinsiz verdiği röportajda Liverpool'a karşı alınan Carabao Kupası yenilgisinde üstten auta attığı penaltıya gülmesiydi. Fofana açıklamasında bunu şöyle anlattı: "Bazen hayal kırıklığı yaratan anları aklınızdan çıkarıp yolunuza devam edebilmek için onlara gülmeniz gerekir. Bu, Chelsea'yi umursamadığım ya da işler ters gittiğinde üzülmediğim anlamına gelmez."

Liam Delap'ı düşürüp penaltıya sebep olmasıyla işler daha da kötüleşti. Morgan Gibbs-White bu penaltıyı gole çevirerek Forest'ın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Kısa süre sonra Fofana'nın yerine Levi Colwill oyuna girdi ve Forest maçı 3-2 kazandı.

Palace maçı öncesi baskı artıyor

Bu yenilgi, Chelsea'nin Premier Lig'deki üst üste üçüncü mağlubiyeti oldu. Takım sekizinci sırada kalırken teknik direktör Xabi Alonso üzerindeki baskı da arttı. Chelsea'nin sıradaki rakibi Crystal Palace. Gözler Fofana'nın takımdaki yerini koruyup korumayacağına çevrilmiş durumda. Kulüp efsanesi Joe Cole ise Fofana'nın yedek bırakılması çağrısında bulundu .