Roma - İtalyan orta sahasının efsanesi Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak için adaylığı etrafında dönen tartışmalar karşısındaki sessizliğini bozdu ve "dün gece görevi üstlenmek için artık aday olmadığını öğrendiğini" belirtti. Bu gelişme, Rus bahis şirketi "Fonbet" ile yaptığı profesyonel iş birliğinin yol açtığı krizin ardından yaşandı; söz konusu kriz, İtalya Federasyonu'nu adaylığını yeniden gözden geçirmeye mecbur bırakan utanç verici bir duruma neden oldu.

Resmi "Instagram" hesabından yayımladığı bir açıklamada Pirlo, teknik bir dosyanın kamuoyu tartışması ve suçlamalar arenasına dönüşmesinden duyduğu derin rahatsızlığı dile getirdi ve yasalara ve profesyonel sözleşmelere olan bağlılığının mutlaka siyasi ya da ideolojik duruşları yansıtmadığını vurguladı.

Pirlo'nun "Azzurri"yi çalıştırmak üzere aday gösterilmesi, bir Rus bahis şirketinin küresel elçisi olarak çalışması nedeniyle İtalyan çevrelerinde bir eleştiri fırtınası koparmıştı. Bazıları bunu ulusal değerlerle çelişki olarak değerlendirirken, tepkinin şiddeti atanmasını engellemek için yasal işlem başlatma tehdidine kadar vardı.

2006 Dünya Kupası şampiyonu şunları söyledi: "Son günlerde, adımın etrafında ve İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığım üzerine dönen tartışmaları büyük bir acıyla takip ettim. Kurumlara, Federasyon'a ve ilgili herkese saygım gereği, şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih ettim, ancak artık bazı temel noktaları açıklamayı bir görev olarak hissediyorum."

2020-2021 sezonunda Juventus'u teknik direktör olarak çalıştıran Pirlo şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca, ister oyuncu ister teknik direktör olayım, çalıştığım ülkelerin yasalarına ve yasal olarak imzaladığım sözleşmelere daima bağlı kaldım. Bu profesyonel iş birliğine siyasi anlamlar yüklemek, asla dile getirmediğim ve kesinlikle bana ait olmayan inançları bana atfetmek anlamına gelir."

48 yaşındaki isim, İtalya Federasyonu'nda teknik dosyadan sorumlu olan Paolo Maldini ve Leonardo'ya teşekkürlerini iletti: "Maldini ve Leonardo'ya bana gösterdikleri takdir ve güven için teşekkür etmek isterim. Onların tecrübesinin, yeterliliğinin ve İtalyan futboluna duydukları o daimi sevginin tamamen farkındayım."

Pirlo, açıklamasının sonunda sportif bir kararın kamuoyu savaşına dönüşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ülkesine olan aidiyetinin pazarlığa ya da şüpheye konu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sportif bir kararın hızla, bana ait olmayan anlamlar ve niyetler atfedilerek sonlanan bir kamuoyu tartışmasına sürüklenmiş olması beni üzüyor. İtalya'ya olan sevgim geçici bir duruma bağlı değil; o, tarihimin ve kimliğimin ayrılmaz bir parçasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır."

Belirtmek gerekir ki, İtalya Futbol Federasyonu, eski teknik direktörün yerine öne sürülen seçenekler etrafındaki tartışmaların sürmesi nedeniyle milli takımın teknik dosyasına ilişkin henüz resmi bir karar açıklamış değil.