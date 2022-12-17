Yaz transfer döneminde Juventus'tan Liverpool'a kiralanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun menajeri oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncunun gelecek sezona dek İngiliz ekibinin formasını giyeceğini belirten Federico Pastorello, Arhur'un Massimiliano Allegri'nin görevde kalması halinde Juventus'a dönmeyeceğini ima etti.

"Liverpool Arthur'un durumunu uzun bir süredir yakından takip ediyordu ve Jordan Henderson'ın yaşadığı sakatlığın ardından son gün bu takıma imza attık.

Arthur Ocak ayında yüzde 100 Liverpool'da kalacak.

Bu hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Torino'ya döneceğini kim söylüyor bilmiyorum ama bu kesinlikle doğru değil.

Bu sezon bittiğinde ise neler olacağını göreceğiz.

Allegri Juventus'ta kalırsa o zaman farklı bir çözüm bulmamız gerekecek. Bu nedenle eğer Liverpool bir kez daha kiralamak isterse buna sıcak bakabiliriz"