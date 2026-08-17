Arteta yeni Premier Lig kuralıyla dalga geçti: "Şapkalarla oynayacağız"

Arsenal, 2026-2027 sezonu Premier Lig mücadelesinin başlamasıyla birlikte alışılmadık bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Yürürlüğe giren yeni bir kural, oyuncuların taç atışlarını gerçekleştirmeden önce topu kurulamak için havlu kullanmasını yasaklıyor. Bu karar, uzun taç atışlarına etkili bir taktik silah olarak bel bağlayan Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta'yı rahatsız etti.

Arteta, Arsenal ile Manchester City arasındaki Community Shield karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında karara itiraz etti; havluların yasaklanmasını "büyük ve rahatsız edici" bir mesele olarak nitelendirdi. Ardından karara ironiyle yaklaşarak, ellerini ve topu kurulamak için bir yol bulana kadar oyuncularının sahaya şapkayla çıkabileceğini öne sürdü.

İspanyol teknik direktörün rahatsızlığı, Arsenal'in geçen sezon taç atışlarına dayandığı yöntem göz önüne alındığında anlaşılır görünüyor. Ekip, topu tehlikeli bölgelere yerleştirmek ve takım arkadaşlarının hava toplarındaki ustalığından yararlanmak amacıyla uzağa top gönderme kabiliyetine sahip birçok oyuncudan, başta Ben White, Declan Rice ve Riccardo Calafiori olmak üzere, faydalanmıştı.

Arteta şunları söyledi: "Havlu kullanamamak gerçekten büyük ve rahatsız edici bir mesele." Sözlerine şöyle devam etti: "Bakalım ne yapacağız ve yeni gelişmelerle nasıl başa çıkacağız. Belki de şapkayla oynarız."

Bu adım, daha önce havlu kullanımının maçlar öncesinde iki takım arasında yapılan bir ön anlaşmaya bağlı olmasının ardından geldi. Premier Lig, taç atışlarının gerçekleştirilmesindeki etkisine dair süregelen bir tartışmayı sona erdirmek üzere havluların kullanımını tamamen yasaklama yoluna gitti.

Yeni kural, geçen sezon Arsenal ile Newcastle United karşılaşmasında yaşanan bir olayı akıllara getiriyor. Calafiori, Newcastle kalesinin yakınında bulunan bir havluyu kullanarak topu kurulamaya çalışmış, ancak iki takım maç öncesinde havlunun kullanımı konusunda anlaşmamış olduğundan hakem Jarred Gillett hızlıca müdahale ederek havluyu uzaklaştırmıştı.

Havlular etrafındaki tartışma Premier Lig için yeni değildi. Nottingham Forest teknik direktörü Sean Dyche, daha önce havlu kullanımını eleştirmiş ve bunun taç atışlarının gerçekleştirilmesinde bazı takımlara haksız bir avantaj sağladığını değerlendirmişti.