Real Madrid'in kulisilerinde Brezilyalı Vinicius Junior'ın geleceği konusundan daha yüksek çıkan bir ses yok. Sözleşme yenileme müzakerelerinin çıkmaza girmesi, Avrupa'nın büyük kulüplerinin artan ilgisine kapıyı araladı. Bu kulüplerin başında ise "Merengue"nin yıldızını projesini güçlendirmek için ideal transfer olarak gören İngiliz ekibi Arsenal geliyor.

İngiliz Yayın Kuruluşu "BBC"'nin haberine göre, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Vinicius transferine tamamen kapılmış durumda. Özellikle Arsenal'in Morgan Rogers'ı kadrosuna katmadaki başarısızlığının ardından, onu kulübün transfer piyasasındaki önceliklerinin en başına koydu.

Arsenal yönetimi transferin tamamlanmasının zorluğunun farkında olsa da, Londra ekibi Real Madrid ile oyuncu arasındaki müzakerelerin gelişimini yakından izliyor. Böylece, oyuncuyu "Santiago Bernabeu" dışında yeni bir deneyim yaşamayı düşünmeye itebilecek herhangi bir aksaklıktan yararlanmayı umuyor.

Buna karşılık Real Madrid, son günlerde Vinicius'un sözleşme yenileme müzakerelerine yeniden başladı. Kalmaya hâlâ açık olan, ancak kulüp içinde hak ettiğine inandığı takdiri görmek isteyen oyuncuyla bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Real Madrid, konunun gerçek bir krize dönüşmesinden çekiniyor. Zira Vinicius'un sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Bu da, yeni bir anlaşmaya varılmaması halinde, önümüzdeki ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple ücretsiz olarak müzakere yürütebileceği anlamına geliyor.

Real Madrid yetkilileri, Vinicius gibi bir oyuncuyu bedelsiz kaybetmenin, sahip olduğu büyük sportif ve pazarlama değeri göz önüne alındığında, hem sportif hem de ekonomik bir felaket olacağını düşünüyor. Bu nedenle, ister yenileme ister satış yoluyla olsun, konunun sonuçlandırılması önümüzdeki dönemde en öncelikli mesele haline geldi.

Haberde, Vinicius'un transferinin kolay olmayacağına dikkat çekildi. Bunun nedeni yalnızca İngiltere transfer rekorunu aşabilecek olan devasa maddi bedel değil, aynı zamanda yüksek maaşı ve Real Madrid'de bir oyuncu olarak sahip olduğu konum.

Arsenal'in sunabileceği cazip tekliflere rağmen, nihai karar Vinicius'un elinde kalıyor. Oyuncu hâlâ Real Madrid saflarında devam etmek ile futbol kariyerinin gidişatını tamamen değiştirebilecek yeni bir meydan okumaya atılmak arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

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