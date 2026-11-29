Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'deki Manchester City maçında oyuncusu Declan Rice'ın forma giyememesinin nedenini açıkladı. Arteta, İngiliz orta saha oyuncusunun yaşadığı sakatlığın ayrıntılarını ve sahalara ne zaman döneceğini de paylaştı.

Reklam

Manchester City, bugün pazar akşamı Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oluyor.

Arsenal, 28 puanla Premier Lig'in zirvesinde bulunuyor ve üçüncü sıradaki Manchester City'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Arteta, maç öncesinde Sky Sports'a yaptığı açıklamada, Rice'ın Manchester City karşısında sahaya çıkabilmek için sürekli çaba göstermesine rağmen maça zamanında yetişecek şekilde iyileşemediğini söyledi.

Arsenal teknik direktörü, BBC'nin aktardığına göre oyuncunun yokluğu hakkında şunları söyledi: “Dortmund karşısında büyük bir etki yarattı ve elinden geleni yaptı, ancak ne yazık ki City maçı onun için çok erken geldi. Hazır değil.”

Reklam Reklam

Arteta şöyle devam etti: “Sakatlık daha çok uyluktaki bir darbe gibiydi ve kuadriseps kasını hareket ettiremedi. Dönüşü sadece birkaç gün meselesi.”

Related Topics

Arteta'nın açıklamaları Arsenal taraftarlarına içlerini rahatlatacak haberler veriyor . Deneyimli çalıştırıcı, Rice'ın yokluğunun uzun sürmeyeceğini ve oyuncunun hazır hale gelmesi için yalnızca birkaç güne ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu da Rice'ın önümüzdeki dönemde yeniden forma giyebileceği anlamına geliyor.

Arteta ayrıca Rice'ın yokluğunu telafi etmek için Mikel Merino'yu ilk 11'de sahaya sürme kararından da söz etti ve İspanyol orta saha oyuncusunun farklı özelliklere sahip olduğunu, bunun da maçta takıma ek çözümler sunabileceğini belirtti.

Reklam

Arsenal teknik direktörü, “Geçmişte de bu sorunlarla karşılaştık. Mikel tamamen farklı özelliklere sahip. Zeki bir oyuncu ve rakip ceza sahasında gerçek bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Öte yandan Arteta, Dortmund maçında forma giymesine engel olan sakatlıktan kurtularak beklenenden önce sahalara dönen kaleci David Raya hakkında da konuştu ve oyuncunun maça yetişebilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Reklam

Arteta, “İnanılmaz. MR sonuçları son derece olumlu çıktı, beklediğimiz gibi değildi” ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: “Son birkaç gündür elinden geleni yapıyor ve tamamen sağlıklı olduğunu söylüyordu. Önümüzde yalnızca birkaç gün vardı ve mesele iltihaptan ve ağrıdan kurtulmaktı. Onu sahalara döndürmek için muazzam bir çaba gösterdiler.”

Reklam

Manchester City maçıyla ilgili olarak ise Arsenal teknik direktörü, takımının büyük rakiplere karşı kendi sahasında oynadığı maçların büyük önem taşıdığının altını çizdi ve oyuncuların sahaya galibiyet almak ve üstünlüklerini kanıtlamak hedefiyle çıkacağını vurguladı.

Arteta sözlerini şöyle tamamladı: “Büyük takımlara ve rakiplerimize karşı kendi sahamızda oynadığımız maçlar son derece önemli. Bu hepimiz için çok özel bir maç. En iyisi olduğumuzu kanıtlamaya ve maçı kazanmaya kararlıyız.”