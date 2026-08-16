Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca ve Premier Lig'deki diğer yeni teknik direktörlerle bu sezon girilecek rekabetin Arsenal'in seviyesini yükseltmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

Arteta ile Maresca, İtalyan teknik direktörün Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın halefi olma görevini üstlenmesinin ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, pazar günü Cardiff'te oynanması planlanan Community Shield maçında gerçekleşecek.

Arsenal teknik direktörü, cuma günü Chelsea'nin eski teknik direktörü Maresca'nın "muhteşem bir iş" başaracağına dair desteğini dile getirdi. Manchester City, bu sezon Premier Lig'de yeni teknik direktörlerin yönettiği 9 kulüpten biri haline geldi.

Ligin çeşitli kulüplerinde teknik direktörlük istikrarının olmayışı, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu koruyacak en güçlü aday olduğu yönündeki genel kanıyı pekiştirdi.

Arteta, cuma günkü basın toplantısında bu söylemden kaçınmaya ve Maresca üzerine aşırı odaklanmamaya özen gösterdi; özellikle Bask kökenli teknik direktör Xabi Alonso'nun da Premier Lig'deki yeni teknik direktörler grubunda yer alması ve 44 yaşındaki teknik direktörün, Roberto De Zerbi'nin geçen mart ayında Tottenham'a gelmesinden bu yana onunla henüz karşılaşmamış olması nedeniyle.

Arteta şöyle konuştu: "Peki, rekabet Maresca'nın yanı sıra birçok teknik direktörle de olacak, ayrıca lige katılan ve onlar da olağanüstü olan bazı yeni teknik direktörlerle."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu ligde birçok harika teknik direktör olduğunu biliyoruz. Her hafta onlara karşı maçlara hazırlanmak son derece zor. Bu, bizim seviyemizi ve kesinlikle benim seviyemi yükseltecek, biz de daha iyi olmaya çalışacağız."

Şunları ekledi: "Her kulübün kendi güçlü yanları var. Bazı kulüpler son on yılda kazandıkları çok sayıda galibiyet sayesinde, bazıları oyuncu kadroları sayesinde, bazıları da harcadıkları paralar sayesinde."

Şöyle devam etti: "Biz güçlü yanlarımızı biliyoruz ve bunlar son dört ya da beş yılda son derece istikrarlı bir şekilde ortaya koyduklarımızla bağlantılı, ancak daha da iyi olabiliriz ve bu istikrarı korumak için odaklandığımız şey de bu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna istikrar adını verdim, ama ben istikrarlı olmak istemiyorum, daha iyi ve daha hırslı olmak istiyorum. İstediğimiz şey bu."

Arteta, İngiliz ikili Declan Rice ve Bukayo Saka'nın fiziksel durumları göz önünde bulundurularak Manchester City karşısında oynayıp oynamayacaklarına ilişkin kararı geç bir zamanda verecek.

Rice ve Saka, Dünya Kupası'nda çetin bir maraton yaşamalarının ardından bu hafta antrenmanlara döndüler; bu maraton, başarılı ancak zorluklarla dolu geçen 2025-2026 sezonunun ardından gelmişti ve her ikisi de fiziksel sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmıştı.

Yaz transfer döneminin iki yeni gelen ismi Bruno Guimarães ve Christos Tzolis, geçen sezon 3 karşılaşmadan 2'sini kazanan Manchester City karşısında Arsenal formasıyla ilk resmi maçlarına çıkmaya hazırlanıyor; bu galibiyetlerden biri de Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere Lig Kupası finalindeydi.

Arteta'ya, Guardiola'nın ayrılmasına rağmen Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda Arsenal'in en büyük rakibi olmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Birçok rakibimiz olacak."

Şöyle devam etti: "Oyuncu kadrolarına, teknik direktörlere ve ait oldukları kulüplere bakıldığında, ama biz bunun farkındayız."

Arteta sözlerini şöyle tamamladı: "Kendimize odaklanmamız ve sahip olduğumuz tüm kaynaklardan azami ölçüde faydalandığımızdan emin olmamız gerekiyor ki kendimize mümkün olan en iyi şansı tanıyalım. Ondan sonra, günden güne, çok uzun bir yolculuk olacak."