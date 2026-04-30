Arteta öfkeden köpürüyor ve tek bir kişiye sert çıkıyor: "Bu seviyede kabul edilemez!"

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Çarşamba akşamı Atlético Madrid ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı (1-1) sonrasında hakem Danny Makkelie'den pek memnun değildi. İspanyol teknik adam, hakemin performansına sert eleştiriler yöneltti.

Makkelie, Perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi yarı final maçını yönetti. İlk yarının bitimine az kala, Viktor Gyökeres'e yapılan faulün ardından Arsenal'e penaltı verdi.

İkinci yarıda Makkelie, diğer tarafta da penaltı noktasını gösterdi. Marcos Llorente, topu Ben White'ın uzattığı koluna tam isabetli bir vuruşla gönderdi. Makkelie durumu doğru görmemişti, ancak VAR tarafından ekrana çağrıldı ve ardından top 11 metreden oyuna girdi.

Maçın son dakikalarında Hollandalı hakem Arsenal'e bir penaltı daha verdi. David Hancko, Eberechi Eze'nin bacağına çok kısa bir süre dokundu. Makkelie, bunun penaltı için yeterli olduğunu düşündü.

Ancak VAR farklı düşündü ve onu ekrana çağırdı, ardından karar geri alındı. Arteta, maçın ardından özellikle bu son olaydan dolayı öfkeliydi.

"Anlamaya çalışıyorum. Soyunma odasındaki kimse anlamıyor. Açıkça temas var. Bu kurallara aykırı. Görüntüleri on üç kez izledikten sonra bile. Gerçekten çok öfkeliyim. Bu seviyede kabul edilemez!" diye TNT Sports'a öfkeyle konuştu.