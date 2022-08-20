Arteta'nın hücumu Arsenal'ın 52 milyon euroluk kelepir yıldızı Jesus ile nasıl dönüşüm geçirdi

Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı santrafor hem saha içinde, hem saha dışında kısa sürede etkisini gösterdi.

İki maç, altı puan. Gabriel Jesus, Manchester City'den Arsenal'a gelir gelmez takım üzerinde müthiş bir etki yarattı.

Kuzey Londra ekibinin kapılarından girdiği andan itibaren harika işler yapan Brezilyalı geçen sezon özellikle merkezde tekleyen Arsenal hücumunu bambaşka bir yere taşıdı.

Jesus hazırlık döneminde beş maçta attığı yedi golle neler yapabileceğini göstermişti.

Açılış haftasında 2-0 kazanılan Crystal Palace maçında kusursuz bir başlangıca imza atan 25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta kendini Emirates tribünlerine tanıttı. Jesus, Premier Lig döneminde Arsenal formasıyla ilk iç saha maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

4-2'lik Leicester City galibiyetinde iki de asist yapan Jesus, bunu 2016'da başaran Alexis Sanchez'in ardından bir lig maçında dört gol katkısı yapan ilk Arsenallı oldu. Ayrıca Theo Walcott'un 2012'deki performansından bu yana bir maçta iki gol, iki asist üreten ilk Arsenal oyuncusu oldu.

52 milyon euroluk bonservisiyle şimdiden kelepir bir transfer gibi gözüken Jesus, Cumartesi günkü Bournemouth maçı öncesinde manşetleri süsleyen isimdi.

Mikel Arteta, Jesus'un Leicester'ı yıkan performansı hakkında şunları söyledi:

"Standardı bu. Ona karşı oynamak istemezdim. Hiç savunmada görev yapmadım, ama bundan keyif aldıklarını sanmıyorum."

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Geçen sezon Arsenal'ın sorunu gün gibi ortadaydı.

Gol yollarındaki problem bir türlü çözülememişti.

Sezonun ilk aylarında Pierre-Emerick Aubameyang oldukça formsuzdu. Gabonlu kadro dışı kaldıktan sonra ileri uca yerleşen Alexandre Lacazette de dertlere derman olamadı.

Lacazette geçen sezon ligde akan oyunda sadece iki gol atmıştı, Jesus bu sayıya Leicester karşısında 12 dakikada ulaştı.

Fakat Jesus'un Arsenal'da yarattığı etki gollerle sınırlı değil, bunun da ötesine geçiyor.

Topçular uzun aradan sonra ceza sahasını domine eden bir golcüye sahip.

Lacazette geçen sezon geriye gelerek savunmanın arkasına kaçan isimlerle iyi bağlantılar kursa da, kendini rakip stoperleri rahatsız edecek şekilde konumlandıramadı.

Geçen sezon Premier Lig'de ilk 11 çıktığı 20 maçta altıpasta sadece 31 kez topla buluştu. Jesus ise iki maçta bunu 26 kez başardı.

Brezilyalı bu iki maçta ceza sahası içinden sekiz şut çekti. Lacazette'in aynı sayıya ulaşması için dokuz maç gerekmişti (Boxing Day).

Jesus'un kayda değer etkisi sayesinde Arsenal artık hücuma çıkarken bambaşka bir takım görünümüne bürünüyor.

Granit Xhaka yeni takım arkadaşı hakkında, "Takım için inanılmaz işler yapıyor, fazlasıyla mutluyuz" sözlerini kullandı.

Jesus'un birkaç ayda Arsenal'a yaşattığı hisleri tarif etmek için mutluluk kelimesi yetersiz kalır.

Baştan beri herkes onun fark yaratacağından emindi, bu yüzden Ocak ayında Barcelona'ya giden Aubameyang'ın yerine transfer yapmamayı seçtiler.

Fakat takıma bu kadar kolay ve hızlı adapte olması Arteta ve ekibi için büyük bir artı oldu.

Jesus'un başını çektiği hücum hattı geçen sezon eksikliğini fazlasıyla hissettiği akıcılığa kavuştu.

Jesus ile Gabriel Martinelli'nin uyumu dikkat çekici. İki Brezilyalı ilk iki maçta kurdukları pas bağlantısı ve sol kanatta yaptıkları pozisyon değişimleriyle etkili oldu.

Jesus gibi bu yaz Manchester City'den gelen Oleksandr Zinchenko onu şöyle tarif ediyor:

"O örnek biri. Birlikte geçirdiğimiz yıllarda ne kadar harika bir oyuncu olduğunu gördüm. Her zaman golü kovalıyor, bu bir santrafor için en önemli özellik. Hiç durmuyor."

"Takımın başarısı onu her zaman mutlu eder. Takımı ve kulübü daima bireysel başarıların önünde tutar."

Jesus'un Arsenal'da kısa sürede böyle bir etki yapmasında işte bu karakterin payı büyük.

Sahadaki etkisini görmek oldukça kolay, ama o saha dışında, gözlerden uzaktayken de karakteri ve iş ahlakıyla takımdaki herkesi etkiliyor.

Birçok seçeneğin arasından Arsenal'ı tercih etme sebebi Arteta'nın ona önerdiği sorumluluktu.

Arteta, 25 yaşındaki Jesus'un takıma liderlik etmeye hazır olduğuna ve soyunma odasında bu rolü üstlenebileceğine inanıyor. Öyle ki, Arteta'nın belirlediği üç lider arasında kaptan Martin Odegaard ve Granit Xhaka ile birlikte Jesus da yer alıyor.

Kulüp içi kaynaklar Jesus'tan ve takıma geldiği günden bu yana sergilediği davranışlardan övgüyle bahsediyor.

Arsenal'daki Brezilyalılarla iyi bir ilişki kurmuş olması ve yeni transfer Marquinhos'u kanatları altına alması oldukça doğal. Ama o ve diğer Portekizce konuşan oyuncular kimseyi dışarda bırakmamak için İngilizceyi mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışıyor.

16 yıldır ilk kez Premier Lig'e üst üste üç galibiyetle girmek isteyen Arsenal gözünü Bournemouth'a çevirdi.

2021/22 sezonunun son bölümünde bozulan moraller, Brezilyalının etkileyici başlangıcıyla düzelmiş gibi gözüküyor. Arteta, Palace ve Leicester galibiyetleriyle yakaladıkları momentumu korumaya kararlı.

Jesus'un yakaladığı form düzeyi göz önüne alınırsa, Arsenal'ın Vitality Stadyumu'ndan istediği sonuçla döneceğini düşünenlerin sayısı epey fazla.