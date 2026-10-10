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Arteta'nın ekibi tabloyu tersine çevirdi: Arsenal'den Leeds United karşısında heyecan dolu galibiyet

Arsenal
Leeds United
Premier Lig
İngiltere

Arsenal asla pes etmiyor

Arsenal, bugün cumartesi günü İngiltere Premier Ligi'nin altıncı haftasında Leeds United'ı 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Leeds United, 55. dakikada Gabriel Gudmundsson'un sol taraftan gönderdiği yerden bir ortayla öne geçti; top savunmanın önünden geçerek, kalecisi olmayan boş kaleye vuran James Justin'e ulaştı.

Arsenal, 62. dakikada Ben White'ın ceza sahası içinden kafayla yaptığı pası, topu ağlara göndermekte zorlanmayan Riccardo Calafiori'ye çevirmesiyle skoru eşitledi.

Arsenal, 70. dakikada Arsenal oyuncularının ayakları arasında gerçekleşen birkaç paslaşmanın ardından galibiyet golünü ekledi; paslaşmalar Declan Rice'ın topuğuyla Bruno Guimaraes'e attığı pasla son buldu ve Guimaraes, sert bir yer vuruşuyla topu Leeds kalecisinin sağından ağlara gönderdi.

Bu sonuçla Arsenal, 15 puanla Manchester City ile eşit şekilde geçici olarak puan durumunun zirvesine yükselirken, Leeds United 9 puanla beşinci sırada kaldı.


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