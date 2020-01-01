Arteta, Mesut Özil'in geleceği konusunda sessizliğini koruyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Tottenham mağlubiyeti sonrası gelen Mesut Özil sorularını yanıtladı.

Mikel Arteta, Mesut Özil'in takımdaki geleceği konusunda sessizliğini koruyor.

Premier Lig'in 35. haftasında 'a karşı oynanan mücadelede Mesut Özil'i kadroya dahil etmeyen Arteta, Alman futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak, "Mesut'un durumu geçtiğimiz haftalardan farklı değil. Her şeyin kontrolümüz altında olduğunu söyledik. Başka söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir 'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erdikten sonra yalnızca 'ye ya da Amerika'ya gitmeyi planladığı öne sürüldü.

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Ligde 9. sırada yer alan Arsenal, 36. hafta mücadelesinde 15 Temmuz Çarşamba günü ile 18 Temmuz Cumartesi günü ise Federasyon Kupası yarı finalinde ile karşılaşacak.