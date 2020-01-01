Arteta: Mesut Özil biraz şanssızdı

Mikel Arteta, Mesut Özil'den beklentilerinin daha fazlası olduğunu belirtirken, şanssız bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in kendi yönetimi altındayken daha fazla gol ve asist yapamamasını şanssızlık olarak değerlendirdi.

Mesut Özil'in, Arsene Wenger yönetiminden sonra skora katkısı düşüşe geçerken, Arteta bu konu hakkında görüşlerini dile getirdi:

"Mesut, bu sezon hiç gol kaydedemezken yalnızca iki asist yapabildi. Ona verdiğimiz sorumluluklar arasında her kulvarda fark yaratması var. Bunu yapabilmesi için de doğru bir planlamaya ve etrafındaki ekip arkadaşlarına ihtiyacı var. Daha fazla asist, dolayısıyla da gol atabilirdi ancak bu konuda biraz şanssızdı. Yine de genel olarak performansının çok geliştiğini düşünüyorum."

Arsenal, Premier Lig'in 24. haftasında 21 Ocak Salı günü deplasmanına çıkacak.