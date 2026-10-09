Manchester City davasının Premier Lig şampiyonluk yarışına yansımalarına dair sorular giderek artarken, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Leeds United ile oynanacak maçın sınırlarını aşan bir dizi çetrefilli dosyayla karşı karşıya. Takımının en önemli rakiplerinden birini çevreleyen hukuki tartışmalar, Brighton karşısında alınan son yenilginin yarattığı hayal kırıklığı ve sözleşmesini yeniledikten sonra yeni bir döneme hazırlanma süreci arasında İspanyol teknik adam, dikkatleri en önemli saydığı şeye yöneltmeye çalışıyor: Üstünlüğünü kabul ettirebilecek ve taraftarlarının hayallerini gerçekleştirebilecek bir takım inşa etmek.

Yarın cumartesi Emirates Stadyumu'nda Premier Lig'in altıncı haftasında oynanacak Leeds United maçı öncesindeki basın toplantısında Arteta, Manchester City davasına ve bu dava etrafındaki tartışmaların sürmesine ilişkin tutumunun yanı sıra Arsenal'deki hedeflerinden, yolculuğu sürdürme kararlılığının nedenlerinden ve başta Declan Rice, Kai Havertz ve Ezri Konsa olmak üzere birkaç oyuncusunun fiziksel durumundaki son gelişmelerden söz etti.

Arteta, Manchester City'yi çevreleyen davaya ilişkin sorulara ihtiyatlı yaklaşmayı tercih etti ve hukuki süreçler tamamlanıp davaya bağlı temyiz sonuçlanmadan ek tartışmalara girmeyi reddetti.

Arsenal'in teknik direktörü, bu soruların sorulma nedenlerini tamamen anladığını, ancak mevcut süreçlere, zaman çizelgesine ve hukuki yola saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi ve davanın henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

Şunları ekledi: "Henüz sonuçlanmamış olan mevcut süreçlere, zaman çizelgesine ve yola saygı göstermemiz son derece önemli; çünkü davada bir temyiz süreci var. Benim ve kulübün tutumu, konu sonuçlanana kadar ek herhangi bir yorum yapmamak yönünde."

İspanyol teknik adam bu tutumuyla, davaya ilişkin yeni herhangi bir hüküm vermekten kaçındı ve dosyanın hassasiyetine ve Premier Lig'deki rekabet ortamına olası etkisine rağmen Arsenal'in süren süreçlerin çizdiği sınırları aşmak istemediğini vurguladı.

İş bununla da sınırlı kalmadı; Arteta'ya, Manchester City'ye ilişkin gelişmelerin kulübün teknik ekibinde görev yaptığı döneme dair anılarını etkileyip etkilemediği soruldu, ancak önceki yanıtında ısrar etti ve davanın hâlâ devam ettiğini, izlediği yola saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Konunun kendi kontrolünde olmadığını, odaklanılması gerekenin takımının kontrol edebileceği yönler olduğunu ve bunların başında da maçlara hazırlanmak ile rakipler karşısında mümkün olan en iyi performansı ortaya koymanın geldiğini açıkladı.

Davanın bu sezon içinde sonuçlanmasının gerekli olup olmadığı sorulduğunda Arteta, dosyadan sorumlu kişilerin doğru sonuçlara ulaşma yeteneğine güvendiğini ifade etti ve süreçlerin uygun şekilde tamamlanacağına inandığını söyledi.

Premier Lig'in imajı zarar gördü mü?

Sorular, davanın Premier Lig'in itibarına etkisine ve dünyanın en güçlü müsabakalarından biri olarak geniş çapta kabul edilen turnuvanın imajına zarar verip vermediğine kadar uzandı.

Ancak Arteta, süreçler sona ermeden nihai bir değerlendirme yapmayı reddetti ve davaya ilişkin net bir görüş oluşturmanın, sonuçta ortaya çıkacak tabloya bağlı olduğunu vurguladı. Şunları söyledi: "Henüz sonuçlanmamış süreçler var, konu hâlâ incelenmekte. Dava sonuçlandığında net bir görüş oluşturabiliriz, ancak şu an için herhangi bir yorum yapmaya hazır değilim."

Buna karşılık İspanyol teknik adam, Premier Lig'in hâlâ dünyanın en iyisi olup olmadığı sorulduğunda hiç tereddüt etmedi ve kesin bir biçimde olumlu yanıt verdi. İngiliz futbolundaki 20 yılı aşkın tecrübesine dayanarak turnuvanın birçok nedenden ötürü istisnai bir konuma sahip olduğunu belirtti ve bu ortamın içinde bulunmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Ayrıca kaynaklarını akıllıca yöneterek dikkat çekici sonuçlar elde etmeyi başaran kulüpleri övdü ve büyük kulüplerden farklı imkânlara sahip olmalarına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Brighton ile Brentford'u örnek gösterdi. Arteta, Arsenal'in kendisinin de birkaç hafta önce Brighton karşısında zorlandığına dikkat çekti; bu, Premier Lig'de üstünlüğün yalnızca harcama büyüklüğüne bağlı olmadığına, aynı zamanda çalışma kalitesi, planlama ve hazırlık gerektirdiğine bir göndermeydi.

Manchester City'nin durumunun Arsenal'in lehine olup olmayacağı sorulduğunda Arteta, rakiplerin kaderine ilişkin hesaplara kapılmayı reddetti ve takımının bu gelişmeleri kontrol edemeyeceğini vurguladı.

Kendisi için önceliğin, eldeki imkânları değerlendirmek ve özellikle takımın uluslararası ara sonrası Leeds United'ı ağırlamaya hazırlandığı bir dönemde, önümüzdeki maçlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak olduğunun altını çizdi.

Şunları söyledi: "Bu bizim kontrolümüz dışında bir mesele. Kontrolümüzde olan şey ise ne kadar hazır olduğumuz; tüm milli takım oyuncularımız yarın Leeds'i yenmemizi sağlayacak mümkün olan en iyi durumda geri döndü ve odak noktamız bu."

Bu açıklamalar, İspanyol teknik adamın oyuncularını rekabeti çevreleyen tartışmalardan uzak tutma ve Arsenal'in Brighton karşısındaki son takılmasının ardından dengesini yeniden bulmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde Manchester City davasını takım içinde temel bir mesele hâline getirmekten kaçınma isteğini yansıtıyor.

Sözleşme yenilemesi: Arsenal projesinde yeni bir dönemin başlangıcı

Tartışmalı dosyaların dışında Arteta, Arsenal ile sözleşme yenilemesinden söz etti ve yaklaşık yedi yıl önce teknik direktörlüğünü üstlendiği kulüple yolculuğunu sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İspanyol teknik adam, devam etme kararının yalnızca bir sözleşme adımı olmadığını, aynı zamanda iki tarafın da gerçekleştirmeye çalıştığı gelecek ve hedeflere ilişkin kendisiyle kulüp yönetimi arasındaki ortak bir inancın uzantısı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Büyük bir onur duyuyorum. Ben ve ailem, yaklaşık yedi yıl önce başlayan bu muhteşem yolculuğun tadını çıkarmaya devam ettiğimiz için son derece minnettarız."

Kendisiyle Arsenal yönetimi arasındaki uyumun en baştan beri var olduğunu açıkladı ve geleceği görüşürken hâkim olan atmosferin, devam etmenin doğru seçim olduğuna onu ikna eden en belirgin işaretlerden biri olduğunu belirtti.

Yetkililerin yüzlerine bakmanın ve önümüzdeki döneme ilişkin konuşurken gözlerindeki heyecanı görmenin kendisi için önemli olduğunu, teknik ekip ve oyuncuların yanı sıra Stan Kroenke ile Josh Kroenke'yi, ayrıca icra kurulu başkanı Rich Garlick'i, futbol operasyonları direktörü James King'i ve sportif direktör Andrea Berta'yı övdü.

Bununla birlikte Arteta, sözleşme yenilemesinin başarının süreceğine dair bir garanti teşkil etmediğini, aksine herkesi yenilenen bir sorumlulukla karşı karşıya bıraktığını vurguladı ve kulübün hedeflediği seviyede kalmanın her gün çalışmayı ve takımın ulaştığı konumu hak etmeyi gerektirdiğinin altını çizdi.

Üstünlük hayali: Arteta, Arsenal'in geleceğinin hatlarını çiziyor

Arteta, Arsenal ile başarılı, istikrarlı ve kupalar için sürekli mücadele edebilecek bir dönem inşa etme hırsını gizlemedi, ancak baskın bir çağa ulaşmanın yalnızca seçkin oyunculara sahip olmaktan ya da bazı olumlu sonuçlar elde etmekten daha fazlasını gerektirdiğini belirtti.

Bunun sürekli bir çaba, kulübün yerleştirmeye çalıştığı yüksek standartları korumayı ve ilerlemeyi sürdürmek için gerekli gördüğü heyecan, tutku ve enerji seviyesini muhafaza etmeyi gerektirdiğini açıkladı.

Takımın, ulaştığı seviyenin ve korunması gereken standartların gayet iyi farkında olduğunu, ancak kulüp içindeki heyecan ve hırsın bu sınırları aştığını hissettiğini söyledi; bu, grubu geliştirmeye devam etme ve elde edilenle yetinmeme isteğine bir göndermeydi.

En çok gurur duyduğu anlar ve taraftarlarla ilişkisinin önem bakımından kupa kazanmaktan daha üstün olup olmadığı sorulduğunda Arteta, bunun takımın inşa ediliş biçimiyle ve herkesin tek bir bütünün parçası hâline geldiğine dair giderek artan hisle ilgili olduğunu açıkladı.

Arsenal'in artık net bir kimliğe, belirli bir hırsa ve izlemek istediği yola ilişkin ortak bir vizyona sahip olduğunu vurguladı ve bu bütünlüğün, kulüple yolculuğu boyunca elde edilen en önemli kazanımlardan birini temsil ettiğini değerlendirdi.

Bu açıklamalar, Arteta'nın görevinde kalmaya devam etmesi ve yönetimin kendisine olan güvenini tazelemesiyle beklentilerin daha da büyüdüğü, Arsenal'in teknik projesini somut başarılara dönüştürmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Arteta ayrılmayı ya da ara vermeyi düşünüyor mu?

İspanyol teknik adam, mesleğiyle ilişkisine ve uzun yıllar devam etmeyi düşünüp düşünmediğine ya da bir gün durup antrenörlüğün baskılarından uzaklaşmaya ihtiyaç duyabileceğine değindi.

Odağının bugünde olduğunu ve uzun yıllar sonra olabileceklerle meşgul olmak yerine her günü işin tadını çıkarmak için yeni bir fırsat olarak ele almayı tercih ettiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Mesele bugünle ilgili ve umarız ki yarına da uzanır; bu mesleği böyle yaşamalıyız. Yolculuğun tadını çıkarmalısın, en önemli şey bu ve yıllar içinde öğrendiğim en büyük ders bu."

Çevresinde kendisini destekleyen insanların bulunmasının, huzur ve mutluluk hissetmesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti ve kariyeri boyunca aldığı desteğin kendisini değerli hissettirdiğini, yaptığı işin tadını çıkarmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Yeni bir sözleşme imzalamamayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, böyle kararların alınmasının teknik direktörden duygularını ve enerjisini gözden geçirmesinin, ayrıca çevresindeki insanlarla ilişkisini değerlendirmesinin gerektiğini açıkladı.

Kendisi için en önemli sorunun, devam etmek için yeterli isteğe sahip olmak ve çevresindekilerin aynı heyecanı paylaştığını hissetmek olduğunu açıkladı, yanıtının olumlu olduğunu ve gelecekte bu his değişirse konuyu yeniden değerlendireceğini vurguladı.

Ayrıca kariyerine bir ara verme fikrinin şu an aklında olmadığını reddetti, işini çok sevdiğinin ve her sabah enerjik ve çalışmaya devam etme isteğiyle uyandığının altını çizdi.

Bazılarının kendisine dinlenmesini önerdiğini, ancak gün içinde kısa duraklamaların ardından bile kendisini yeniden canlanmış bulduğunu, çünkü işin kendisi için gerçek bir tutkuyu temsil ettiğini ekledi.

Antrenörlükle ilişkili baskı ve gerginliğe gelince Arteta, mesleğin zorluğundan söz edilmesinin doğasını anladığını, ancak işine bu açıdan bakmadığını, aksine kendisini devam etmeye iten hırsa, motivasyona ve tutkuya odaklandığını açıkladı.

Sevdiği bir alanda her gün çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu, bu hissi kaybettiği anın ise durup yeniden düşünmesi gerektiğine dair bir işaret olacağını vurguladı.

Arsenal'in sakatlıkları: Rice, Havertz ve Konsa'da şüpheler

Teknik düzeyde Arteta, milli takım oyuncularının ülkelerinin milli takımlarındaki görevlerinden dönmesinin ardından Leeds United maçı öncesinde birkaç oyuncusunun fiziksel durumuna ilişkin bir güncelleme yaptı.

İngiltere milli takımı kampından ayrılmasının ardından Declan Rice, soru işaretleri doğuran en önemli isimlerden biriydi; teknik direktör, oyuncunun Dünya Kupası'ndan döndüğünden beri yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında durumunun ihtiyatla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Arteta, orta saha oyuncusunun son üç yılda oynadığı maç sayısının, teknik ekibe oyuncunun süre alması konusunda özenli kararlar almayı zorunlu kıldığını açıkladı ve durumunu basiretle ele almanın en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Kulübün, hazır olup olmadıkları nihai olarak netleşmemiş diğer oyuncuların yanı sıra Rice'ın da Leeds karşısında forma giymeye hazır olmasını umduğunu ekledi.

Kai Havertz ve Ezri Konsa'ya gelince Arteta, her ikisinin de ülkesinin milli takım kampından bazı fiziksel sorunlarla döndüğünü belirtti ve forma giyip giymeyecekleri konusundaki nihai kararın, maç öncesindeki durumlarına göre belirleneceğini vurguladı.

Havertz'in bir kas sakatlığı yaşadığını, Konsa'nın da bazı fiziksel sorunlarla karşılaştığını açıkladı ve Arsenal ile İngiltere milli takımı kampındaki ilgili taraflar arasında iyi bir iletişim olduğuna dikkat çekti.

Leeds karşısında forma giyme ihtimalleri sorulduğunda İspanyol teknik adam, maç gününe kadar beklemek gerektiğini vurgulamakla yetindi; bu, teknik ekibin herhangi bir oyuncuyu ek risk olmadan oynayabileceğinden emin olmadan sahaya sürmekte acele etmeyeceğine bir göndermeydi.

Tzolis haftalarca yok, Hincapie, Mosquera ve White geri döndü

Arteta, Christos Tzolis'in Yunanistan milli takımındayken dizinin arka adalesinde sakatlık yaşamasının ardından Leeds karşısında forma giymeye hazır olmayacağını vurguladı.

Sakatlığın oyuncuyu birkaç haftalığına sahalardan uzak tutacağını, bunun da takım için mümkün olduğunca çok seçeneğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde ek bir darbe anlamına geldiğini belirtti.

Buna karşılık teknik direktörün açıklamaları bazı diğer isimler için olumlu haberler içeriyordu; uluslararası ara öncesi sakatlık yaşayan Piero Hincapie, Cristhian Mosquera ve Ben White'ın hazır olduğunu vurguladı.

Hincapie ve Mosquera'nın Brighton maçı öncesinde hazır hâle gelmek için büyük çaba sarf ettiğini, ancak teknik ekibin o maçta onları sahaya sürerek risk almamaya karar verdiğini açıkladı.

Ayrıca Max Dowman'ın, İngiltere 19 Yaş Altı milli takımındayken yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından forma giymeye hazır hâle geldiğini ve bunun teknik ekibe Leeds maçı öncesinde ek bir seçenek sunduğunu vurguladı.

Rice, Havertz ve Konsa'ya dair şüpheler sürerken, maçtan önceki saatler Arteta'nın güveneceği kadroyu belirleme konusunda belirleyici görünüyor; özellikle teknik ekip, galibiyet elde etme ihtiyacı ile sakatlıkların derinleşmesini önleme arasında bir denge kuruyor.

Arteta'nın Brighton şokunun ardından taraftarlara mesajı

Sözlerinin sonunda Arteta, Arsenal içinde belirgin bir iz bırakan Brighton yenilgisine döndü ve takımın taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının büyüklüğünün farkında olduğunu, sorumluluğunun ise sahada yanıt vermek olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Mesaj açık: Brighton karşısında yaşananlardan dolayı büyük bir buruk ve acı hissediyoruz, sorumluluğumuz ise bu acıdan kurtulmak ve taraftarların hak ettiği performansı sunmak."

Bu sözler, İspanyol teknik adamın hayal kırıklığını, son takılmanın takımın önümüzdeki dönemdeki yolunu etkilemesine izin vermek yerine olumlu sonuçları yeniden elde etmek için bir motivasyona dönüştürme isteğini yansıtıyor.

Ayrıca oyuncuların milli takım kamplarından dönmesinin olumlu etkisinden söz etti ve onların dünyayı dolaşıp ülkelerini temsil etmelerini görmenin kendisine bir güven duygusu verdiğini, kulübe geniş gülümsemelerle dönmelerinin ise kendisi için Arsenal'in onlara bir yuva olduğunu teyit ettiğini açıkladı.