Arteta, koronavirüs hastalığı günlerini anlattı

Koronavirüs tehlikesini atlattığını belirten Arteta, yaşadığı semptomları ve hastalık sürecini paylaştı.

Premier Lig'de koronavirüs vakasının göründüğü ilk futbol adamlarından biri olan Manajeri Mikel Arteta, hastalığı süresince geçirdiği günleri anlattı.

Tamamen iyileştiğini hissettiğini belirten Arteta'nın, 13 Mart'ta koronavirüse yakalandığı öğrenilmiş ve önce Arsenal'in ile oynayacağı maç ardından da Premier Lig'in ertelenmesi kararlaştırılmıştı.

Arsenal'in web sitesine koronavirüsle geçirdiği günleri anlatan Arteta'nın açıklamaları şöyle;

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"Kulüpten, Olympiacos başkanına temasımız nedeniyle virüse maruz kalabileceğimize dair bir telefon geldi. Ardından bazı belirtiler yaşamaya başladım. Bilmiyorum, içimde bir şey hissettim."

"Ertesi gün Manchester City'ye karşı bir maç yapatık. Bu yüzden hemen bir karar verdim ve doktoru arayıp eve gitmesini istedim. "Raul [Sanllehi, futbol direktörü], Edu [teknik direktör], Vinai [genel müdür] ve Huss [Fahmy, sözleşme müzakerecisi] ile konuştum ve birlikte bir toplantı düzenledik. 'Büyük bir risk var ve ben de ilk semptomları hissediyorum. Tüm oyuncular ve kulüpte benimle ilgili olan herkesle iletişime geçmeliyiz. Premier Lig ve Manchester City ile konuşmalıyız ve oldukça hızlı bir şekilde karar vermeliyiz' dedim.

"Semptomlara baktığımızda benim açımdan normal bir virüstü. Biraz ateş, kuru öksürük, göğsümde biraz rahatsızlıkla üç veya dört gün geçirdim. Zor olan şuydu; Evde eşim ve 3 çocuğum için endişelendim. insanım var, üç çocuğum da var ve endişelendim. Şükürler olsun çocuklar asla etkilenmedi. Artık hepimiz iyiyiz."