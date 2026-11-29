Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, takımının pazar akşamı Emirates Stadı'nda Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı maçta işini kendi kendine zorlaştırdığını düşünüyor.

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Arteta, BBC kanalındaki "Match of the Day" programına şunları söyledi: "Sonuçta iki kez geriye düştük ama bir puan almayı başardık. Topu kolay bölgelerde kaybederek işimizi kendimiz zorlaştırdık."

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: "Ama oyuncular maçtan olumlu bir sonuçla ayrılacağımıza inandı. Tehlikeli fırsatlar yarattık ve büyük bir direnç gösterdik."

Emirates Stadı'ndaki coşkulu atmosferin oyuncularının performansına etkisi sorulduğunda İspanyol teknik adam, sorunun atmosferin kendisinde değil, takımının gol yeme biçiminde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hayır, sadece gol attıklarında, topu kaybettiğimizde ve bizi cezalandırdıklarında."

Arteta, "Kritik anlarda gol atamadığımız dönemler yaşadık ve savunmamız çok açık göründü" diye ekledi. Bu sözleriyle Arsenal'ın hücum girişimleri sırasında dengesini kaybettiği anlara işaret etti.

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Arteta, karşılaşmada oyuncularının yaptığı hatalara da değinerek hiçbir oyuncunun bilerek hata yaptığını düşünmediğini vurguladı, ancak büyük maçlardan olumlu bir sonuçla ayrılma isteğinin önemine de dikkat çekti.

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Arteta bu konuda şunları söyledi: "Bilmiyorum. Kimse hata yapmak istemez ama maçtan bir şey elde etme isteğini ciddiye alıyorum."

Arsenal teknik direktörü, takımının kaçırdığı fırsatlardan dolayı üzüntüsünü de dile getirdi ve bu tür fırsatları değerlendirmenin en üst seviyede oynanan maçlarda belirleyici farkı yarattığını söyledi.

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Arteta, "Çok büyük fırsatlar vardı ve bu seviyede farkı yaratan da bu. Durumu değerlendirip çarşamba günü yeniden deneyeceğiz" diyerek Brentford maçına işaret etti.

Arteta'nın sözleri, takımın iki kez maça geri dönmeyi başarmasına ve son dakikalara kadar mücadele edebildiğini göstermesine rağmen, Arsenal'a doğrudan bir rakip karşısında iki puana mal olan bazı ayrıntılardan duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor.

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Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Arsenal, Premier Lig'deki liderliğini korudu. Manchester City ise 23 puana ulaşarak lidere 6 puan geride ikinci sırada yer aldı ve iki takım arasındaki zirve yarışı sürüyor.