Arteta, iki Arsenal yıldızının Sporting Lizbon maçında kadroda yer almayacağını açıkladı

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, yarın Salı akşamı José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon'a karşı iki yıldız oyuncusunu kadroya almayacağını açıkladı.

Öte yandan Arteta, Avrupa maçı öncesinde sakatlığı geçen 3 oyuncusunu kadroya dahil ederek büyük bir moral kazandı.

Arsenal, Lig Kupası finalinde Manchester City'ye 2-0 yenilerek sezonun ilk iki kupasını kaçırdı ve FA Cup'ta da Southampton'a 2-1 yenilerek büyük bir sürprizle turnuvadan elendi.

Arteta, Gunners'ı 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ya da tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor.

Sporting Lizbon maçı öncesindeki basın toplantısında Arteta, Gabriel, Declan Rice ve Leandro Trossard üçlüsünün Sporting Lizbon maçına hazır olduğunu doğruladı.

İngiliz "Mirror" gazetesinin aktardığına göre, Arteta, Jurrin Timmer ve Bukayo Saka'nın maçta yer almayacağını belirtti.

Arteta, "Henüz seyahate çıkmadılar ve tam olarak hazır değiller. Her şey yolunda giderse, hafta sonu maçı için hazır olmalarını umuyoruz" dedi.

Arsenal'de ayrıca, sırasıyla baldır ve ayaklarında uzun süreli sakatlıkları bulunan Iberechi Eze ve Mikel Merino da kadroda yer almayacak.

Sporting Lizbon maçı hakkında ise şunları söyledi: "Sporting'in kendi sahasında başardığı şey harika ve bu seviyede istikrarı yakalamak için takımın gerçekten çok iyi olması gerekiyor."

St Mary's'te Southampton'a karşı alınan yenilgi sorulduğunda Arteta şunları söyledi: "Olayı daha geniş bir perspektiften bakmalı ve şu ana kadar başardıklarımızın ne kadar zor olduğunu anlamalıyız. Acımızı hissedelim ve bunu iyileşmek için kullanalım. Ne olduğunu ve neden olduğunu çok iyi biliyoruz. Futbol budur."

Ve şöyle devam etti: "Bence bizim gibi bir sezon fırsatı elinize geçtiğinde, baskıya ve yapmamız gerekenlere odaklanmalısınız. Bizi bugünkü konumumuza getiren şeylerin ne olduğu konusunda çok net olmalısınız."