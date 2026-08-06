Arteta için alarm zilleri: Betis, Arsenal'i acı gerçekle yüzleştiriyor

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Real Betis karşısında aldığı yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Arsenal, iki takımın yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İrlanda'nın başkenti Dublin'deki "Aviva" Stadı'nda karşılaştığı hazırlık maçında Real Betis'e 3-1 mağlup olarak sürpriz bir yenilgi aldı.

"The Sun" gazetesi, Mikel Arteta'nın Dublin'deki taç çizgisi kenarındaki hayal kırıklığının, Arsenal'in mevcut kadrosuyla kolayca bir kupa daha kazanamayacağını bildiğini gösterdiğini yazdı.

Reiss Nelson ve Fabio Vieira gibi oyuncuların sahaya çıkması, Arsenal'in teknik direktörünün bu yaz daha fazla yetenek getirmek için büyük çaba sarf etmesi gerekebileceğinin bir hatırlatıcısı oldu.

Arsenal, sezon başlamadan önceki ilk ciddi hazırlık maçında Real Betis karşısında ağır bir yenilgi alarak sönük bir performans sergiledi.

MK Dons'a karşı kapalı gerçekleşen hazırlık maçları bir antrenman niteliğindeydi; cumartesi günü Girona'ya karşı aldıkları 4-1'lik galibiyet ise ikinci lig seviyesindeki bir takıma karşı kolay bir görevdi.

Ancak dün geceki maç, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan bir takıma karşı gerçek bir sınavdı ve Arsenal bu sınavda başarısız oldu.

Arsenal'in Bukayo Saka, Declan Rice ve sakat olan William Saliba dahil olmak üzere çok sayıda Dünya Kupası yıldızından yoksun olmasının olumlu bir yanı var.

Ancak bu maç bir şeyin göstergesiyse, Arteta takımın seviyesini yükseltmek için daha fazla oyuncu eklemeye istekli olacaktır.

75 milyon sterlinlik bir transferle katılması beklenen Bruno Guimarães'in yakında gerçekleşecek gelişi tam olarak bunu sağlayacaktır, ancak yapılması gereken daha çok iş var.

Raporlar, Real Madrid'in Vinicius Junior'a daha kazançlı bir sözleşme teklif ettiğini belirtiyor; bu da Arsenal'in bu seçkin yıldızı kadrosuna katma yönündeki iddialı girişimini engelleyebilir.

İstenen seviyenin altında kalan bir başka oyuncu örneği olan Kepa Arrizabalaga, Real Betis'in ilk golünden sorumluydu.

İspanyol oyuncu, bir korner atışında hata yaparak Riquelme'yi arka direkte tamamen boş bıraktı ve o da topu kolayca ağlara gönderdi.

Kepa, ikinci golde de kısmen sorumluydu. İspanyol oyuncu, hatalı bir uzaklaştırmayla topu Betis'e armağan etti ve bu da Nelson Deossa'nın uzaktan muhteşem bir şutla topu üst köşeye göndermesine olanak tanıdı.

Arteta'nın en yeni yatırımlarından Christos Tzolis, kusursuz kornerinin Piero Hincapié'nin kafasına gelmesiyle Arsenal lehine farkı azaltarak yeni sezon için bir umut ışığı sundu.

Ancak bir başka bireysel hata, bu kez Kai Havertz'in isabetsiz bir pası, ilk yarının sonundan önce topu yeniden Betis'e verdi ve bu da Pablo Fornals'ın üçüncü golü Kepa'nın ağlarına göndermesine olanak tanıdı.

İkinci yarıdaki büyük değişiklikler maçın ritmini bozdu ve Arsenal 3-1'lik bir yenilgiye doğru sendeledi.

Ancak bu, Arteta'nın bu sezon seçkin bir yere ulaşmak istiyorsa yıldız oyuncularla anlaşmanın vazgeçilmez olduğunun çarpıcı bir hatırlatıcısı oldu.