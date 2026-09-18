Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile Brighton'ın çalıştırıcısı Fabian Hürzeler arasında yaşanan sürtüşme, artık geçmişte kalan bir sayfadan ibaret. İspanyol teknik adam, iki takımın geçen sezonki karşılaşmasında aralarında patlak veren anlaşmazlığın sona erdiğini, iki kulübün Premier Lig'de yeniden karşı karşıya geleceği maça saatler kala doğruladı.

İki teknik adam arasındaki hava, geçtiğimiz mart ayında Brighton ile Arsenal'ı "Amex" stadında karşı karşıya getiren ve Arteta'nın takımının 1-0'lık galibiyetiyle sona eren maçın ardından alevlenmişti; bu karşılaşma Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğu yarışındaki yolculuğunun bir parçasıydı.

Maçtaki gerginlik bitiş düdüğüyle son bulmadı; karşılaşmanın niteliğinin ve iki takım arasındaki rekabetin sertliğinin dayattığı gerginlik ortamında, Arteta ve Hürzeler maçın ardından bir sürtüşmeye girdiler.

Alman teknik adamın açıklamaları tartışmanın dozunu artırdı; Hürzeler, Arsenal'ın maça yaklaşım tarzını eleştirerek karşılaşmanın ardından "yalnızca bir takım futbol oynamaya çalıştı" ifadesini kullanmıştı.

Ancak Arteta, yeni karşılaşma öncesinde bu dosyayı kapatmayı tercih etti ve yaşananların artık geçmişte kaldığını, kendisiyle Hürzeler arasındaki ilişkinin karşılıklı saygıya dayandığını vurguladı.

Arsenal'ın çalıştırıcısı basın toplantısında şunları söyledi: "Tüm bunlar sona erdi ve geçmişte kaldı. Fabian'a ve başardıklarına, aynı şekilde Brighton kulübünün elde ettiği başarılara büyük saygı duyuyorum; gerçekten hayranlık verici bir şey. Yarın harika bir maç izleyeceğimizden eminim."

Gyökeres eski takımının karşısında

Arsenal'ın cumartesi günü Brighton'a yapacağı yolculuk ek bir hikâye de barındırıyor; İsveçli forvet Viktor Gyökeres'in eski takımıyla karşılaşma ihtimali söz konusu. Bu karşılaşma, Londra kulübündeki zorlu başlangıcın ardından oyuncuya parıltısının bir kısmını geri kazanma fırsatı sunabilir.

Buna rağmen Gyökeres, en iyi seviyesini yeniden yakalamak için verdiği mücadele nedeniyle maçın başında yedek kulübesinde oturmaya aday görünüyor; öte yandan Kai Havertz, altı maçta üç gol kaydederek daha istikrarlı bir başlangıç yapıyor.

Arteta'nın, İsveçli forvetin sekteye uğrayan başlangıcı konusunda endişe duyduğu görünmüyor. Arsenal Teknik Direktörü, oyuncunun uyum sağlamak ve en iyisini ortaya koyabilmek için hâlâ daha fazla zamana ve dakikaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Arteta şöyle açıkladı: "Özellikle Premier Lig'de çok fazla dakika oynamadı. Ancak geçen hafta Napoli'ye karşı oynadı ve iyi bir performans sergiledi; bence mesele aynı zamanda uygun anları yakalamakla da ilgili."

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Arteta, Gyökeres'in alışılmış seviyesine ulaşmasına yardım etme sorumluluğunun yalnızca oyuncuya ait olmadığını, teknik ekibi ve takım arkadaşlarını da kapsadığını düşünüyor; forvetin yeteneklerini gösterebilmesine olanak tanıyacak uygun ortamın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Ona, istenen performansı sergilemesi için ihtiyaç duyduğu tüm desteği ve güveni vermeliyiz; bu oyuncunun potansiyelini, gol atma kabiliyetini ve takıma neler sunabileceğini çok iyi biliyoruz. Ayrıca takım bu sezon biraz farklı görevler üstleniyor; mesele her iki taraftan gelen bir karışım ve bu durum yalnızca Viktor'a özgü değil, herkes için geçerli."

İspanyol teknik adam, Arsenal'ın hâlâ sürekli bir gelişim aşamasında olduğunun altını çizdi ve özellikle bu sezon takımın oyun tarzında meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında, oyuncular arasındaki uyum ile takımın oyun tarzının zamana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Bu, hem oyuncuyu hem de takımı kapsayan sürekli bir gelişim süreci. Ve elbette bizim görevimiz -özellikle de benim görevim- bu unsurları uyumlu hale getirmeye çalışmak, uygun bağlantıları bulmak ve oyuncunun takıma en iyisini sunmasına olanak tanıyacak güven düzeyini inşa etmek."

Arteta, Gyökeres'in dönüşünün anahtarını belirledi

Arteta, özellikle forvet hakkında konuşurken meselenin karmaşık olmadığını açıkladı; Gyökeres'in temelde daha fazla oynama dakikasına ve fileleri bulmaya ihtiyaç duyduğunu, bunun da ona psikolojik anlamda büyük bir ivme kazandırabileceğini belirtti.

Arsenal'ın çalıştırıcısı şunları söyledi: "Özellikle forvet için mesele açık: Oynama dakikalarına ve gol atmaya ihtiyacı var; çünkü bu ona büyük bir moral desteği veriyor. Yarın bir maçımız var ve umarız bunu başarır."

Böylece Arsenal, Brighton karşılaşmasına iki farklı dosyayla giriyor; birincisi geçmişle ilgili, zira Arteta Hürzeler ile olan anlaşmazlığının sayfasını kapattı; ikincisi ise şimdiki zamanla bağlantılı, çünkü Gyökeres kendisine güvenini geri kazandıracak ve Londra takımıyla beklediği çıkışı sağlayacak o anı arıyor.

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