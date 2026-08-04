Arsenal, Newcastle United'ın kaptanı Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes'i mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katma çabasında ileri bir aşamaya girdi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin doğrudan bir aşamaya geçmesiyle ve orta saha oyuncusunun geleceğinin çözüme kavuşmasının yaklaştığına dair artan işaretler arasında, bu transfer Premier Lig'in bu yazki en dikkat çekici anlaşmalarından biri olarak değerlendirilebilir.

Arsenal, takım kaptanı Bruno Guimaraes'i Emirates Stadyumu'na getirmeyi öngören bir anlaşmaya varmak için Newcastle United ile doğrudan görüşmeler yürütüyor.

Raporlara göre iki kulüp, daha önce aracılar üzerinden yürütülen temasların ardından transfer konusunda resmi görüşmelere başladı. Bu adım, müzakerelerin ciddiyetini ve iki tarafın da nihai bir formüle ulaşma arzusunu yansıtıyor.

Raporlar, 28 yaşındaki Bruno Guimaraes'in Arsenal forması giymek ve Premier Lig şampiyonuna katılmak istediğini gösteriyor.

Henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen, ilgili tüm taraflar müzakerelerin doğru yönde ilerlediği görüşünde. Önümüzdeki dönemde transferin çözüme kavuşabileceğine dair iyimserlik hakim.

Arsenal yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor

"BBC Sport" daha önce, geçen ay aracılar üzerinden sunulan ilk teklifin 70 milyon sterline ulaşmasının ardından Arsenal'in Brezilyalı yıldızından vazgeçmesi için Newcastle'ı ikna etmek amacıyla teklifinin değerini artırması gerekeceğini ortaya koymuştu.

Daha sonra Newcastle içinden bir kaynak, kulübün Arsenal'in sunduğu teklifi reddettiğini doğruladı; ancak Arsenal, bir anlaşmaya varma umuduyla geliştirilmiş bir mali teklifle geri dönmeye hazırlanıyor.

Müzakerelerin sürdüğü şu günlerde Bruno Guimaraes, önceden belirlenen programa uygun olarak, Dünya Kupası'na katılmasının ardından aldığı dinlenme süresinin sona ermesiyle Newcastle'ın "La Manga" şehrindeki hazırlık kampına katılmak üzere İspanya'ya gitti.

Brezilyalı milli oyuncu, kulübün geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirme çabası içinde, mevcut transfer döneminde Arsenal'in en dikkat çekici hedeflerinden biri olarak görülüyor.

Arteta yeni transferlere işaret etti

Arsenal'in teknik direktörü İspanyol Mikel Arteta, kulübünün Guimaraes ile anlaşma ilgisi hakkında doğrudan konuşmayı reddetti; ancak kulüp yönetiminin transfer döneminde güçlü bir şekilde çalıştığını doğruladı.

Arteta şunları söyledi: "Çok aktifiz ve gelecek planlarımıza ilişkin büyük hedeflerimiz var. Takım içindeki rekabeti artırmamız gerekiyor ve gelişmeyi sürdürmek için eklememiz gereken unsurları ve yetenekleri belirlediğimizden emin olmalıyız."

Newcastle United geçen sezonu Premier Lig puan tablosunda on ikinci sırada tamamladı. Bruno Guimaraes ise farklı kulvarlarda 9 gol atıp 8 asist yaparak üstün performanslar sergilemeyi sürdürdü ve Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olarak konumunu pekiştirdi.