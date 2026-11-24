Arsenal, Borussia Dortmund karşısında zorlu bir beraberlik alarak Avrupa'nın devleri arasındaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan İngiliz ekibi, turnuva tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine ortak olmaya yaklaştı.

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Teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibi, salı akşamı kendi sahası Emirates'te işini zora soktu. 10. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçen Arsenal, savunmadaki bir dalgınlıktan yararlanan Maximilian Beier'in 55. dakikada konuk ekibin golünü atmasıyla beraberlik tuzağına düştü.

İngiliz ekibi puanını 11'e yükselterek geçici olarak beşinci sıraya yerleşirken Dortmund da puanını 10'a çıkararak geçici olarak yedinci sırada yer aldı.

Squawka'nın istatistiğine göre Arsenal, penaltı atışları hariç Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 20 maçtır yenilmiyor. Bu seriyle turnuva tarihindeki en uzun yenilmezlik serileri listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

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Bu seri boyunca Mikel Arteta'nın ekibi 14 galibiyet ve 6 beraberlik aldı ve turnuva tarihinde üst üste 20 maç yenilmeden ilerleyen yalnızca üçüncü takım oldu.

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Arsenal'ın önünde, eski teknik direktör Pep Guardiola döneminde 2022-2023 ile 2024-2025 sezonları arasında üst üste 26 maçlık yenilmezlik serisiyle rekorun sahibi olan Manchester City bulunuyor.

Manchester United, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonları arasında üst üste 25 maçlık yenilmezlik serisiyle ikinci sırada yer alırken Arsenal, Hollanda ekibi Ajax'ın serisini geride bırakarak üçüncü sıraya tek başına yerleşti.

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Ajax, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 19 maç yenilmemişti. Bayern Münih de bu rakama iki farklı seriyle ulaştı: ilki 2000-2001 ile 2001-2002 sezonları arasında, ikincisi ise 2019-2020 ile 2020-2021 sezonları arasında.

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Listede ayrıca Manchester United'ın 16'şar maçlık iki yenilmezlik serisi de bulunuyor: biri 1997'den 2000'e uzanan dönemde, diğeri ise 2001-2002 ile 2002-2003 sezonları arasında.

Barcelona da 2010-2011 ile 2011-2012 sezonları arasında 16 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Listedeki bir diğer en uzun seri ise 15 maç oldu; bu rakama Barcelona 2005-2006 sezonunda, Real Madrid ise 2016-2017 sezonunda ulaştı.

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Bu başarıyla Avrupa'daki güçlü yürüyüşünü sürdüren Arsenal, Manchester City'nin rekoruna ortak olmak için 6 maç daha yenilmemeli; rekoru kırıp Şampiyonlar Ligi tarihindeki en uzun seriye tek başına sahip olmak için ise 7 maça ihtiyaç duyuyor.

Arsenal, Premier Lig'deki bir sonraki maçında önümüzdeki pazar günü rakibi Manchester City ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki zorlu sınavı ise 9 Aralık çarşamba günü Emirates Stadı'nda Real Madrid karşısında olacak.

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