Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, kulübünün yaz transfer dönemindeki hedeflerine ilişkin net bir mesaj vererek, Brezilyalı Bruno Guimaraes ile anlaşmanın takımı "bir sonraki seviyeye" taşımak yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı; öte yandan Arsenal'in transfer hamlelerinin henüz sona ermediğine işaret etti.

Arsenal cumartesi günü, Guimaraes'in Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında transferini resmen açıkladı. Böylece 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, takımın yaz transfer dönemindeki son transferi oldu.

Londra ekibi, Borussia Dortmund'la oynanacak hazırlık maçının başlamasından önce Guimaraes'i Emirates Stadyumu'nda taraftarlarına tanıtmaya özen gösterdi; bu adım yeni oyuncu için coşkulu bir karşılamaya sahne oldu.

Guimaraes, takımın Dortmund'a 3-2 kaybettiği maçta Arsenal'in kadrosunda yer almasa da, çarşamba günü Como karşısında oynanacak bir sonraki mücadelede Arsenal formasıyla ilk çıkışını yapmasının beklendiği belirtildi.

Arteta: Guimaraes, ihtiyacımız olan kişiliğe sahip

Arteta, Guimaraes ile anlaşma konusundaki ısrarının nedenlerini açıklamakta gecikmedi ve oyuncunun kulübün ilgisini yalnızca teknik potansiyeliyle değil, aynı zamanda kişiliği, hırsı ve grubu yönlendirme yeteneğiyle de çektiğini vurguladı.

Arteta şunları söyledi: "Aramızda olmasından çok memnunum. Bunu açıkça görüyoruz; özellikle antrenman sahasına anında getirdiği enerjiyi, buraya gelme ve kulüple büyük bir tarih yazma tutkusunu ve arzusunu görüyoruz. İşte ihtiyacımız olan hırs bu."

İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bir sonraki seviyeye geçmek istiyoruz ve kurum içindeki herkesi daha üst seviyelere taşımak için bu tür bir kişiliğe, arzuya ve liderlik özelliklerine sahip oyunculara ihtiyaç duyacağımıza tamamen ikna olmuş durumdayız."

Guimaraes'in gelişi, Arteta'nın Arsenal'in orta sahasında çok sayıda ve çeşitli seçeneğe sahip olması anlamına geliyor; zira takımın bu mevkideki en önemli oyuncularından bir grup bulunuyor.

Orta saha şu anda Declan Rice, Martin Ödegaard, Martin Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Eberechi Eze ve Mikel Merino gibi isimlerin yanı sıra Guimaraes'i de barındırıyor.

Arteta, Brezilyalı oyuncunun birden fazla rolü üstlenebilme yeteneği sayesinde takıma ek çözümler sunabileceğini düşünüyor. Bu da onu, özellikle kulübün Premier Lig şampiyonluğunu savunma isteğiyle birlikte, yeni sezonda Arsenal'in planlarında önemli bir unsur haline getiriyor.

Arteta, Guimaraes'in özelliklerini açıkladı

Arteta, Guimaraes'in bu sezon Arsenal'in kadrosuna katmasını umduğu unsurlardan ayrıntılı biçimde söz etti ve oyuncunun çok yönlü rolüne ve oyunun farklı aşamalarında etki bırakabilme yeteneğine dikkat çekti.

Şöyle konuştu: "Sahada, ihtiyaçlarımıza ya da rakibin oyun tarzına göre iki farklı mevkide oynamasına imkân tanıyan bir esnekliğe sahip. Topu geri kazanma ve oyunu çok hızlı kurma konusunda açıkça harika bir zamanlaması ve doğuştan gelen bir sezgisi olan bir oyuncu."

Sözlerine BBC Sport'un aktardığı açıklamalarda şöyle devam etti: "Ayrıca takım arkadaşlarına belirleyici pasları atma, hatlar arasında hareket etme ve savunmacıların arkasına geçerek rakip savunmasını delme konusunda son derece yetenekli bir oyuncu."

Arteta, yeni oyuncusunun yetenekleri hakkındaki konuşmasını şöyle tamamladı: "Bunlara ek olarak, hücumda da bir tehdit oluşturuyor; çünkü gol içgüdüsüne ve ceza sahasına girmek için ideal bir zamanlamaya sahip, ayrıca atakları başarıyla bitirme yeteneği de var."

Arsenal, transfer piyasasındaki hamlelerine devam ediyor

Arsenal, Club Brugge'den Christos Tzolis'in transferini de tamamlamış, ayrıca kaleci Illan Meslier'i de bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Arsenal, Real Madrid'in kanat oyuncusu Vinicius Junior'ı transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu, ancak oyuncu İspanyol kulübüyle altı yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini netleştirdi ve Santiago Bernabeu'dan ayrılık kapısını kapattı.

Vinicius transferinin başarısız olmasına rağmen Arteta, Arsenal'in transfer piyasasındaki hedeflerinden geri adım atmayacağını vurguladı ve kulübün takım kadrosunda niteliksel bir sıçrama yaratabilecek unsurları aramaya devam edeceğine işaret etti.

Arsenal'in teknik direktörü şöyle konuştu: "Yapmaya çalıştığımız şey bu; eğer piyasada uygun ve seviyemizi büyük ölçüde yükseltebilecek bir oyuncu bulunursa, buna büyük bir istekle yöneliriz."

Arteta'nın açıklamaları, takımın önümüzdeki sezon tüm kupalarda güçlü bir şekilde mücadele etme çabasıyla birlikte, Arsenal'in kalan yaz transfer dönemini kadrosuna daha fazla kalite katmak için değerlendirme isteğini yansıtıyor.

Arteta, Timber ve Saliba'nın sakatlıklarındaki gelişmeleri açıkladı

Öte yandan Arteta, savunmacı Jurrien Timber'ın fiziksel durumu hakkında bir güncelleme yaptı ve oyuncunun tam fiziksel hazırlığına kavuşup takımla oynamaya dönmeden önce hâlâ "haftalara" ihtiyacı olduğunu açıkladı.

William Saliba da sırtındaki bir sakatlığın iyileşme programına devam ederken, uzun bir süredir Arsenal kadrosundan uzak kalmaya devam ediyor.

Arteta, özellikle yeni sezonun başlamasının yaklaşması ve kadrosunu bir dizi önemli transferle güçlendiren Arsenal'in hedeflerinin yükselmesiyle birlikte, ikilinin hizmetlerine mümkün olan en kısa sürede yeniden kavuşmayı umuyor.