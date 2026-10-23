Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında yarın cumartesi günü Emirates Stadı'nda Everton ile oynayacağı beklenen karşılaşma hakkında konuştu.

Şampiyon unvanını elinde bulunduran Arsenal, karşılaşmaya 18 puanla ikinci sırada giriyor; tam puanla lider olan Manchester City'nin 3 puan gerisinde yer alıyor. Everton ise 10 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Arteta, bugün cuma günü karşılaşmaya özel düzenlediği basın toplantısında Everton teknik direktörü David Moyes'un tecrübesine övgüler yağdırdı. "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre, Moyes'un İngiltere liginin kralı olduğu görüşüne katılıp katılmadığına dair şunları söyledi: "Kral mı yoksa ne mi, bilmiyorum, ama kesinlikle hepimizin kendisine imrenerek baktığı biri; sadece devamlılığı için değil, bu oyun ve Premier Lig için temsil ettiği şeyler için de. Teknik direktörün arkasındaki adamı tanıyorum, asıl önemli olan da bu, ve teknik direktörü de iyi tanıyorum, harika bir teknik direktör."

Genç oyuncu Dowman ile başlama olasılığı hakkında ise şunları söyledi: "Seni o anıya ve o anın hissine geri götüren kaçınılmaz bir şey var (geçen sezon Everton filelerine gol attığı an). Bu bizimle beraber ve uzun süre o stadyumda kalacak. Antrenman yapıyor ve oynama fırsatı bulduğu her seferinde maça etki edebilen bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor, dolayısıyla kesinlikle oynama dakikaları alacak. Everton karşısında ilk on birde başlarsa harika bir hikâye olur, özellikle de maçı kazanırsak."

Gelecek maçlar ARS Premier Lig 10:00 EVE

Arteta, Everton'ı zorlu bir rakip olarak niteledi ve şunları ekledi: "David'i, takımını organize etme biçimini, hem kolektif hem de bireysel olarak sahip oldukları kaliteyi iyi tanıyorum. Son maçlarından önce yenilmemiş olmaları tesadüf değil, çünkü çok iyi bir takım, biz de bunu biliyoruz; çünkü onlarla son karşılaşmalarımız her zaman son derece zorlu geçti."

Arteta, Eberechi Eze'nin Bayern Münih maçındaki tepkisine değinerek şunları söyledi: "Ebe'nin bir önceki maça gösterdiği tepkiden, takıma etkisinden ve ortaya koyduğu performanstan son derece memnunum."

Eze'yi yedek olarak oyuna sürmeden önce güldürmesinin sırrı hakkında ise şunları açıkladı: "Bence bu benimle onun arasında kalır. Öfkeli olursa, ondan en iyisini alacağımızı düşünmüyorum; güldüğünde, kendisi oluyor ve kendini ifade edebiliyor, bence ondan en iyi versiyonu bu şekilde alıyoruz."

Arteta, orta saha oyuncularının golcü etkinliğine övgüler yağdırdı: "Martin Ödegaard zaten birkaç gol attı, Bruno Guimaraes da aynısını yaptı, Declan Rice da öyle. Mevkilerine bakıldığında ihtiyacımız olan şey bu; rakibin saflarını yarıp ona zarar verme özgürlüğüne ve agresifliğine sahipler."

Ayrıca savunma oyuncuları Jurrien Timber ve Ben White'ı da övdü: "İkisinin birlikte olmasıyla çok şanslıyız. Sezona başlama biçimleri gerçekten olumlu, bize çok şey katıyorlar."

Bukayo Saka'nın sağlamlığının gerilemesi ya da yirmi beş yaşında çok sayıda maç oynamasının ardından yorgunluk yaşamasıyönündeki endişelere yanıt veren Arteta, bunu yalanlayarak şöyle dedi: "Böyle bir hissim kesinlikle yok. Ancak dikkatli olmamız gereken şey, tüm niteliklerini ortaya çıkarmak için oyuncunun etrafında doğru ekosistemi yaratmak. Şimdi bu yükü nasıl yöneteceğimizi ve etki yaratmak için ne sunabileceğini anlamamız gerekiyor."

Arteta, süregelen maç baskısından duyduğu kaygıyı dile getirerek şunları söyledi: "Durum geçen yıla göre kesinlikle farklılaştı; her oyuncuya dayattığımız talepler çok büyük, aynı şekilde maç sayısı ve yoğunluğu da. Maçlar arasındaki süreler daralıyor; pazar oynuyoruz, sonra çarşamba, sonra cumartesi, her maç arasında 66 ya da 67 saatten az var. Bukayo, Lille karşısında ilk on birde başlamadı çünkü altı günden kısa sürede üç kez oynamamız gerektiğini biliyorduk."

Arteta, takımının oyun tarzına yöneltilen eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Bence her rakibe saygı duymak zorundasınız. Tutarlı olmak güzel olurdu, ama karşılaştığımız durum bu ve bu anlaşılabilir bir şey. Bu oyun tutku uyandırır ve duygulardan etkilenir, takımın yaptıklarını unutmak da doğaldır, ama beklentilerin bunlar olduğunu anlıyorum ve görevimiz o heyecanı sürekli olarak yaratmak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her takım bizi yenmenin en iyi yolunu bulmak için kendini hazırlayacak ve maç 10 dakika sonra değişirse, sonraki 80 dakika farklı olabilir, dolayısıyla her koşulda ve üstelik keyifli bir performansla kazanmaya hazır olmalıyız."