Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen takımda kalmaktan memnun olduğunu vurgulayarak taraftarlara geleceğiyle ilgili güvence verdi.

Arteta'nın, sezon sonunda bitecek olan mevcut sözleşmesini çoktan uzatmış olması bekleniyordu, ancak tüm taraflar bunun yerine yaz transfer dönemine odaklanmayı tercih etti.

44 yaşındaki Arteta, Aralık 2019'da Arsenal'e katıldı. Kulübün sahibi Kroenke Sports & Entertainment ise, geçen sezon takımın 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasıyla süren istikrarlı ilerleme yıllarının devamı için teknik direktörü elde tutmaya çalışıyor.

Arteta, pazar akşamı Cardiff kentinde Manchester City ile oynanacak Community Shield karşılaşması öncesinde "ESPN" ağının öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bunların hiçbiri için endişelenmelerine gerek yok, çünkü ben burada olmak istiyorum. Son derece mutluyum. Birlikte çalıştığım insanlarla çalışmaktan dolayı büyük bir minnet duyuyorum ve fırsat bulduğumuzda bu meseleyi çözeceğiz. Hepsi bu."

Şöyle devam etti: "Sanırım her zaman başka bir öncelik oluyor! Bu konuyu ele alış şeklimiz bu; sözleşme süresinin bir sorun olmayacağı için herkesin içinin rahat olduğunu düşünüyorum."

Arteta sözlerini şöyle tamamladı: "Kesinlikle isteğimin burada olmak olduğunu düşünüyorum ve burada son derece mutluyum. Kulübe karşı hislerim de aynı. İşte bu yüzden herkes olaylara son derece doğal bir şekilde yaklaşıyor."