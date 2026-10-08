Mikel Arteta, Arsenal ile olan uzun vadeli sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmasını, Emirates Stadyumu'nun yedek kulübesinde geçirdiği yedi yılı gözden geçirerek kutladı

Arteta, "The Athletic" gazetesine verdiği röportajda Arsenal'daki yolculuğundan bahsetti.

Arteta, 2019'da göreve geldiğinde her şeyi değiştirmeye karar verdiğini söyleyerek şunları ifade etti: "Ofisi altüst ettim, her şeyi yere koydum: bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, kabloları... Sonra herkesi topladım ve dedim ki: Eğer mesleğinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olmamı istiyorsanız, bu yeri toparlamak ve en azından birlikte çalışmaya hazırlanmak için iki dakikanız var."

Şunları ekledi: "Bu sadece başlangıç. Her gün üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Neyi başarmak istiyorsak, bunu birlikte yapmalıyız. Bunu tek başıma yapamam. Karşı karşıya olduğumuz sorun çok daha derin, ama fırsat sınırsız."

Şunu da belirtti: "Bu, teknik direktörlük kariyerimin sonu olabilirdi, çünkü her şey olduğu gibi devam etseydi, artık bir işim olmazdı."

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: "Bu harika fırsatı kabul ettiğim gün aldığım karar, bir hayali gerçekleştirmek için hayatımı, ruhumu, tüm bilgimi ve en iyi yeteneklerimi ortaya koyacağımdı: bu kulübün köşelerini tepeden tırnağa birbirine bağlamak."

Arteta'nın devrimi, 22 yıl sonra Premier Lig'in kazanılmasıyla somutlaştı ve bu konuda şunları söyledi: "Bu sadece bir kupa değildi. Hayatımızın geri kalanında hatırlayacağımız bir andı."

Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyeti

Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain karşısında alınan mağlubiyeti hatırladı.

Şöyle yorumladı: "Arsene'in dediği gibi, o mağlubiyetin izi hâlâ üzerimde. O zehir hâlâ damarlarımda akıyor. Orada kalmalı, çünkü ondan ders alıyorsun ve belki de bu benim için ve herkes için büyük bir motivasyon kaynağıdır."

Şunu ekledi: "Bir incelik, bir davranış, bir ışık, bir ruh unsuru var. Kelimelerle tarif etmesi zor bir şey, ama bu kulübün özel bir aurası var. Seni kendine çeken, kalbini esir alan ve bir iz bırakan bir enerjisi var. Yapılması gereken çok şey olduğunu ve bunun sadece başlangıç olduğunu hissediyorum."

Arteta'da en çok şaşırtan şey, oyuncularını şaşırtmak için oluşturduğu günlük rutindi; şöyle açıkladı: "Bu yaratıcılık, yaptığımız işten, özellikle de oyuncuların neye ihtiyaç duyduğuyla ilgilenmekten kaynaklanıyor.. Ne arıyorlar? Yedi yıldır birlikteyiz ve binaya girdiklerinde bunu hissetmelerini ve kendilerine şunu sormalarını seviyorum: Pekâlâ, bugünün programı ne?.. Arteta burada kalıyor."