Arsenal'in incisi Arjantin efsanesinin geleceğin yıldızları listesinde

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Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, efsane Lionel Messi'nin kulübün genç yeteneği Max Dowman hakkındaki öngörülerinin doğru çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Adidas'ın yeni duyurusu, 16 yaşındaki oyuncuyu futbol tarihinin bir sonraki bölümünü yazması beklenen 10 futbolcudan oluşan listeye dahil etti.

Messi, kısa süre önce Arjantin Milli Takımı'na veda etmesinin ardından kariyerini adım adım sonlandırırken, ilgi onun yakın gelecekteki boşluğunu doldurabilecek yükselen yıldızlara yönelmeye başladı.

"Adidas" şirketi, geçtiğimiz pazar günü, Arjantinli yıldızın futbolun en iyi 10 genç yeteneğini seçtiği "Messi +10" kampanyasının üçüncü sezonunu başlattı.

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Messi'nin Dowman hakkındaki görüşü sorulduğunda Arsenal'in teknik direktörü şöyle konuştu: "Eğer tarihin en iyi oyuncusu olan Messi bunu söylüyorsa, bence onun gözleri herkesten daha iyidir. Umarız haklı çıkar."

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Arteta, Dowman hakkında şunları ekledi: "Çıktığı az sayıdaki maçta bile şimdiden inanılmaz şeyler yaptı. Olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu. Onu izlemek keyif veriyor; hareket etme şekli, topa dokunma şekli, kendisini yönetme şekli, hepsi farklı. Onu eşsiz kılan da bu."

Adidas, Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile uluslararası kariyerine veda etmesi vesilesiyle yeni F50 'Futbol y Familia' kramponunu piyasaya sürdü.

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Messi'nin onayının ardından Dowman, dün pazartesi günü Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı hazırlıkları kapsamındaki antrenmanında bu krampanları giydi. Bu bilgiler The standard sitesinde yayımlandı.